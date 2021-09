The Losers: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 7 settembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda The Losers, film del 2010 diretto da Sylvain White, adattamento cinematografico dell’omonimo fumetto DC/Vertigo. Tra gli interpreti principali del film figurano Jeffrey Dean Morgan, Zoe Saldana, Chris Evans, Idris Elba e Jason Patric. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo essere stato inviato in una missione suicida in Bolivia, un gruppo di soldati, appartenenti all’élite delle forze speciali, dichiara guerra alla CIA, vendicandosi dell’Agenzia che ha cercato di “eliminarli” e del mandante, un misterioso e potente nemico conosciuto semplicemente come Max.

The Losers: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The Losers, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jeffrey Dean Morgan: Franklin Clay

Zoe Saldana: Aisha Al-Fadil

Idris Elba: William Roque

Chris Evans: Jake Jensen

Columbus Short: Linwood “Pooch” Porteous

Óscar Jaenada: Carlos “Cougar” Alvarez

Jason Patric: Max

Holt McCallany: Wade

Morris Jordan: Jake

Peter Macdissi: Vikram

Peter Francis James: Fadhil

Tanee McCall: Jolene

Streaming e tv

Dove vedere The Losers in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 7 settembre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.