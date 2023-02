Chi è The Kingdom Choir, il coro gospel che duetta con Marco Mengoni a Sanremo 2023 (Duetti, Cover)

Chi è il The Kingdom Choir, il coro gospel che duetta con Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2023 nella serata delle Cover in programma oggi, 10 febbraio 2023? Si tratta di un coro gospel tra i più conosciuti e apprezzati al mondo, che si è esibito anche al Royal Wedding, il matrimonio reale tra il principe Harry e Meghan Markle. Con Marco Mengoni questa sera interpreteranno una versione inedita del successo dei Beatles Let it be.

Il Kingdom Choir, composto da circa 30 cantanti, è nato nel 1994 grazie alla direttrice d’orchestra Karen Gibson. Prima dell’esibizione al Royal Wedding, il coro aveva tenuto concerti solo davanti a poche centinaia di persone. Poi il grande successo che li ha portati ad esibirsi, tra le altre cose, anche alla Union Chapel di Londra. “Il coro crede nell’amore e nel potere della musica e siamo eccitati di poter portare questi ideali su questo disco per i fan in tutto il mondo”, ha affermato Nicola Tuer della Sony Music UK.

Dopo il grande successo mondiale dovuto al Royal Wedding, il The Kingdom Choir ha firmato un contratto con la Sony. Ma il coro già prima del matrimonio di Meghan ed Harry aveva già circa 20 anni di carriera. Tra i loro maggiori successi una versione gospel di Stand by me, brano intonato durante le nozze tra Meghan Markle e il principe Harry. La canzone, nella versione del Kingdom Choir, è finita in vetta alla US Gospel Chart, mentre il video dell’esibizione è stato visualizzato oltre dieci milioni di volte su YouTube.

“I Kingdom Choir sono molto contenti del viaggio intrapreso negli ultimi mesi. È stato come essere sulle montagne russe, ma non poteva essere altrimenti. Prima l’onore di cantare al Royal Wedding, e poi l’eccitazione per un contratto con la Sony”, ha detto la direttrice del coro Karen Gibson. Stand by me è proprio il titolo del loro album d’esordio, del 2018. ora la grande occasione di farsi conoscere dal pubblico italiano con la partecipazione al Festival di Sanremo 2023 al fianco di Marco Mengoni con la Cover di Let it be.