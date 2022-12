The Keeper – La leggenda di un portiere: trama (storia vera), cast e streaming del film

Trama (storia vera)

Sul finire della seconda guerra mondiale, alcuni soldati nazisti vengono catturati dalle forze britanniche e internati in un campo di prigionia in Inghilterra. Tra questi vi è Bert Trautmann, un paracadutista della Luftwaffe che spicca per il suo talento nel giocare a calcio come portiere; il prigioniero viene notato da Jack Friar, allenatore della squadra locale, che decide di ingaggiarlo ai fini di evitare la retrocessione. In quanto soldato nazista, Bert è malvisto dai suoi nuovi compagni di squadra e dagli abitanti della zona, in particolare da Margaret, la figlia di Jack, ma grazie al suo talento sportivo e alla sua voglia di redimersi e di accantonare il suo passato, riesce a conquistarsi la fiducia di tutti. La squadra di Jack evita la retrocessione, e Margaret lascia il suo fidanzato Bill per sposare Bert. Il tedesco viene poi notato da Jock Thompson, allenatore del Manchester City, il quale decide di ingaggiarlo. Gli inizi al City non sono dei migliori: Bert è oggetto di odio da parte dei tifosi e della stampa nazionale, in particolare dopo aver ammesso in conferenza stampa di aver ricevuto la Croce di Ferro. Grazie al suo talento e al suo profondo senso del dovere e di redenzione, Bert diviene un giocatore fondamentale dei Citizens, risultando decisivo in particolare nella vittoriosa finale della Coppa di Inghilterra contro il Birmingham City, dove conclude la partita nonostante una grave botta al collo ricevuta in uno scontro con l’avversario Peter Murphy.

The Keeper – La leggenda di un portiere: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The Keeper – La leggenda di un portiere, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

David Kross: Bert Trautmann

Freya Mavor: Margaret

John Henshaw: Jack Friar

Harry Melling: sergente Smythe

Michael Socha: Bill Twist

Dave Johns: Roberts

Barbara Young: nonna Sarah

Chloe Harris: Betsy

Mikey Collins: Alf Myers

Gary Lewis: Jock Thompson

Dervla Kirwan: Clarice Friar

Angus Barnett: Clive Thornton

