The Jackal: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, mercoledì 11 maggio 2022, su Sky Cinema Uno va in onda il film The Jackal, pellicola del 1997 diretta da Michael Caton-Jones, liberamente tratta dal romanzo Il giorno dello sciacallo di Frederick Forsyth. Tanti gli attori protagonisti tra cui Bruce Willis, Richard Gere e Sidney Poitier. Il film può essere considerato un remake di quello del 1973 intitolato Il giorno dello sciacallo. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film The Jackal? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Siamo a Mosca, l’FBI collabora con l’MVD ad una missione congiunta per sgominare un’organizzazione criminale internazionale. Durante un blitz, il maggiore Valentina Koslova (Diane Venora) della polizia russa, per difendere l’agente federale Carter Preston (Sidney Poitier), uccide il fratello di un potente boss della mafia, il quale, furioso e assetato di vendetta, dichiara guerra alla milizia sovietica e agli Stati Uniti. Incarica i suoi uomini di rintracciare un sicario tra i più abili nell’ambiente per commissionargli l’omicidio di due misteriosi obbiettivi. Il prescelto è The Jackal (Bruce Willis), uno spietato killer senza scrupoli, abilissimo nel trasformarsi, nell’apparire in un posto e sparire rapidamente senza lasciare traccia. Lo sciacallo accetta l’incarico, chiedendo come compenso 70 milioni di dollari.

Intanto l’MVD, dopo l’arresto di un malavitoso, viene a conoscenza del piano. Brancolando nel buio cerca di risalire all’identità del killer di cui hanno solo l’inquietante soprannome perché nessuno lo ha mai visto, tranne Declan Mulqueen (Richard Gere), un cecchino dell’IRA che sta scontando una lunga pena in carcere e Isabella, una separatista basca che, sparita da anni, ha rinunciato alla lotta armata e si è costruita una famiglia; inoltre Isabella è stata il grande amore di Declan. Quando l’FBI la tira in ballo come contatto per arrivare allo sciacallo, l’affascinante terrorista per non coinvolgerla, accetta la proposta che i federali gli fanno: aiutarli a scovare the Jackal prima che uccida. Ora libero, Declan dà inizio ad un’avvincente caccia senza esclusione di colpi…

The Jackal: il cast del film

Abbiamo visto la trama del film, ma qual è il cast? Tra i protagonisti troviamo Bruce Willis, Richard Gere, Sidney Poitier, Diane Venora, Mathilda May, J.K. Simmon, Richard Lineback, John Cunningham, Jack Black, Tess Harper, Leslie Phillips e David Hayman. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Bruce Willis: The Jackal

Richard Gere: Declan Joseph Mulqueen

Sidney Poitier: Carter Preston

Diane Venora: Valentina Koslova

Mathilda May: Isabella Zanconia

J. K. Simmons: T. I. Witherspoon

Richard Lineback: McMurphy

John Cunnigham: Donald Brown

Jack Black: Ian Lamont

Tess Harper: First Lady

Leslie Phillips: Woolburton

Stephen Spinella: Douglas

David Hayman: Terek Murad

Ravil Isyanov: Ghazzi Murad

Peter Sullivan: Vasilov

Sophie Okonedo: Falsaria

Richard Cubison: Generale Belinko

Maggie Castle: Maggie

David Barrass: Col. Bolinodov

Daniel Dae Kim: Akashi

Philip Le Maistre: commesso Internet Point

Streaming e tv

Dove vedere The Jackal in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 11 maggio 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.