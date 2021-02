The Hunt: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 11 febbraio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda The Hunt, film del 2020 diretto da Craig Zobel. La pellicola, con protagonisti Betty Gilpin, Ike Barinholtz, Emma Roberts e Hilary Swank, è l’adattamento cinematografico del racconto del 1924 La partita più pericolosa, scritto da Richard Connell. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dodici sconosciuti si risvegliano all’interno di un parco appartenente alla cosiddetta Tenuta (the Manor), scoprendo di li a poco di essere stati scelti per essere cacciati in un gioco ideato da un gruppo di persone della ricca élite. Per rendere il gioco più interessante alle prede vengono concesse delle armi che recuperano da un’enorme cassa posizionata nel bel mezzo di una radura del parco. Nonostante ciò, il gioco si trasforma in un massacro e riescono a salvarsi apparentemente solo “Staten Island” e altre due prede scavalcando le recinzioni della Tenuta. I tre raggiungono una stazione di servizio dove fanno la conoscenza dei coniugi Ma e Pop, che li assicurano di trovarsi in Arkansas. Quando le prede scoprono l’inganno è ormai troppo tardi: i coniugi li hanno già avvelenati. Poco più tardi, dopo aver ripulito tutti gli interni della stazione, vi giunge anche Crystal, che fino ad allora non si era mai esposta direttamente…

The Hunt: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The Hunt, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Betty Gilpin: Crystal Creasey

Ike Barinholtz: Staten Island

Emma Roberts: Yoga Pants

Hilary Swank: Athena Stone

Justin Hartley: Trucker Shane

Glenn Howerton: Richard

Amy Madigan: Ma

Ethan Suplee: Gary

Macon Blair: Fauxnvoy

J. C. MacKenzie: Paul

Wayne Duvall: Don

Reed Birney: Pop

Sturgill Simpson: Vanilla Nice

Usman Ally: Crisis Mike

Streaming e tv

Dove vedere The Hunt in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 11 febbraio 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SkyGo.

