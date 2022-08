The Gunman: trama, cast e streaming del film

The Gunman è il film in onda questa sera, domenica 14 agosto 2022, su Sky Cinema Uno dalle ore 21.15. Una pellicola del 2015 diretta da Pierre Morel con protagonisti Sean Penn, Idris Elba e Javier Bardem. Il film è l’adattamento cinematografico del romanzo Posizione di tiro (La Position du Tireur Couché) scritto da Jean-Patrick Manchette nel 1981. Di seguito la trama, il cast e dove vedere in streaming The Gunman.

Trama

Il film racconta la storia di Jim Terrier (Sean Penn), un ex agente delle forze speciali, che lavora come mercenario per missioni segrete e pericolose. In verità, l’uomo vorrebbe abbandonare il suo rischioso lavoro e riscattare il suo tragico passato, cambiando vita insieme ad Annie (Jasmine Trinca), la donna di cui è innamorato. Ma quando gli viene commissionato di uccidere uno degli esponenti del governo più influenti nell’Operazione calvario, Jim è costretto ad abbandonare il continente dopo aver commesso l’omicidio.

Tornato in Congo otto anni dopo, Jim ha cambiato lavoro, è un volontario di un’ONG che fornisce servizi di acqua potabile a un paesino in difficoltà. Qui viene attaccato da tre sicari e si reca in Europa, dove gli viene rivelato dal suo ex collega Felix (Javier Bardem), ora sposato con Annie, che tutti coloro che hanno partecipato otto anni prima all’omicidio del politico rischiano di essere uccisi per evitare una fuga di notizie. Jim dovrà fa fronte a tutte le sue risorse per dimostrare la sua innocenza…

The Gunman: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Tanti gli attori celebri: Sean Penn, Javier Bardem, Idris Elba, Jasmine Trinca, Ray Winstone, Mark Rylance, Deborah Rosan. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Sean Penn: Jim Terrier

Idris Elba: DuPont

Ray Winstone: Stanley

Javier Bardem: Felix

Mark Rylance: Cox

Jasmine Trinca: Annie

Peter Franzén: Reiniger

Billy Billingham: Reed

Daniel Adegboyega: Bryson

Ade Oyefeso: Eugebe

Rachel Lascar: Camille

Miguel Angel Ripeu: capo medico

Sarah Moyle: Ruth

Streaming e tv

Dove vedere The Gunman in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 14 agosto 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.