The Greatest Showman: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2

The Greatest Showman è il film in onda questa sera, sabato 2 gennaio 2021, in prima serata e in prima visione su Rai 2 dalle 21.05. Si tratta di un film musical per tutta la famiglia del 2017, con protagonista Hugh Jackman nel ruolo di Phineas Taylor Barnum, fondatore del Ringling Bros. e Barnum & Bailey Circus. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film The Greatest Showman? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta in modo romanzato la storia del personaggio reale P.T. Barnum, famoso impresario del 1800 fondatore del circo The Greatest Show on Earth che univa sia animali esotici che personaggi particolari. Phineas T. Barnum (Hugh Jackman) è figlio di un umile sarto nell’America dell’Ottocento. Sogna un mondo pieno di colori, dove avere successo e pubblico ai suoi piedi, e poter sposare Charity (Michelle Williams), facendosi accettare dall’aristocratica famiglia di lei, che lo bistratta. L’amore spinge Charity a seguirlo e incoraggiarlo nella strada verso il successo.

Dopo un primo tentativo, Phineas sa che non bastano le sue doti d’intrattenitore ad attrarre il pubblico. Chiama così ad esibirsi nei suoi show quelli che definisce “diversi” con le loro “stranezze” e che altri chiamerebbero “fenomeni da baraccone” (freaks): la donna barbuta, l’uomo altissimo, il nano, l’uomo tatuato, una coppia di trapezisti di colore. Emarginati e disprezzati dai più, che lui tratta invece con umanità e dignità. Nasce così il Barnum Circus, che attira un pubblico sempre crescente, nonostante i detrattori e le pessime critiche sui giornali. Quando, con l’aiuto del giovane Phillip Carlyle (Zac Efron) e della cantante svedese Jenny Lind (Rebecca Ferguson), Barnum intercetta anche il pubblico più snob, è travolto da un successo senza precedenti.

The Greatest Showman: il cast del film

Tanti attori tra i più amati dal pubblico prendono parte al film The Greatest Showman, questa sera, 2 gennaio 2021, in prima visione su Rai 2. Tra i principali, Hugh Jackman, Michelle Williams, Rebecca Ferguson e Zac Efron. Ecco l’elenco completo degli attori e i relativi personaggi interpretati:

Hugh Jackman: P.T.Barnum

Zac Efron: Phillip Carlyle

Michelle Williams: Charity Barnum

Rebecca Ferguson: Jenny Lind

Zendaya: Anne Wheeler

Keala Settle: Lettie Lutz

Yahya Abdul-Mateen II: W.D.Wheeler

Ellis Rubin: P.T.Barnum da giovane

Skylar Dunn: Charity Barnum da giovane

Will Swenson: Philo Barnum

Sam Humphrey: Charles Stratton

Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film musical del 2017 che racconta la storia del fondatore del circo Barnum.

The Greatest Showman: la colonna sonora

Essendo un musical, fondamentale è la colonna sonora:

The Greatest Show – 5:02 – Hugh Jackman, Keala Settle, Zac Efron, Zendaya A Million Dreams – 4:29 – Ziv Zaifman, Hugh Jackman, Michelle Williams A Million Dreams (Reprise) – 1:00 – Austyn Johnson, Cameron Seely, Hugh Jackman Come Alive – 3:45 – Hugh Jackman, Keala Settle, Daniel Everidge, Zendaya The Other Side – 3:34 – Hugh Jackman & Zac Efron Never Enough – 3:27 – Loren Allred This Is Me – 3:54 – Keala Settle Rewrite the Stars – 3:37 – Zac Efron & Zendaya Tightrope – 3:54 – Michelle Williams Never Enough (Reprise) – 1:20 – Loren Allred From Now On – 5:49 – Hugh Jackman

Streaming e tv

Dove vedere The Greatest Showman in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 2 gennaio 2021 – alle ore 21,05 su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

