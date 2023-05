The Good Doctor 6: anticipazioni (trama e cast) e streaming della terza puntata, 5 maggio

Stasera, venerdì 5 maggio 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda The Good Doctor 6, la nuova stagione della fiction con Freddie Highmore, Christina Chang, Hill Harper, Richard Shiff, Fiona Gubelmann, Will Yun Lee e Paige Spara. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Stasera vedremo due episodi: “Opportunità di crescita” e “Caldo anomalo”. Nel primo episodio la piccola Skyler viene portata d’urgenza in ospedale a causa di un problema al cuore. Durante la visite alle quali la sottopongono, i medici scoprono però che la bambina è affetta da una malattia genetica che le ha compromesso gravemente il fegato. Nel secondo episodio della serata, dopo l’ennesimo litigio tra Shaun e Powell, Glassman convoca il primo e lo costringe a trovare immediatamente una soluzione per risolvere al più presto i problemi.

Cast

Abbiamo visto la trama di The Good Doctor 6, ma qual è il cast completo della fiction? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Freddie Highmore: il dottor Shaun Murphy

Hill Haprer: il dottor Marcus Andrews

Richard Schiff: il dottor Aaron Glassman

Will Yun Lee: il dottor Park

Fiona Gubelmann: la dottoressa Morgan Reznick

Christina Chang: la dottoressa Audrey Lim

Paige Spara: Lea Diallo-Murphy

Bria Samoné Henderson: la dottoressa Jordan Allen

Noah Galvin: il dottor Asher Wolke

Brandon Larracuente: il dottor Daniel Perez

Savannah Welch: la dottoressa Danina Poewll

Streaming e tv

Dove vedere The Good Doctor 6 in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda stasera, venerdì 5 maggio 2023, alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.