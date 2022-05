The Good Doctor 5: le anticipazioni (trama e cast) oggi, 4 maggio 2022, Rai 2

Questa sera, mercoledì 4 maggio 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda una nuova puntata della quinta (5) stagione di The Good Doctor, la fortunata serie tv con protagonista il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant. Ma cosa succederà stasera? Vediamo insieme le anticipazioni sulla puntata.

Trama

Nell’episodio intitolato “La rinascita”, Glassman e Lea incoraggiano Shaun a continuare a lavorare per proteggere la sua reputazione, cosa che fa, giurando di concentrarsi sulla medicina. Tornato al lavoro, Shaun assiste Park con un uomo che si è fatto male alla testa, ma in seguito scoprono che soffre di cancro a causa di un fegato donato dal suo amico. Salen ostacola il piano di Lim e dei suoi sostenitori facendo licenziare immediatamente lei e Glassman e la residenza di Asher e Park è terminata. Andrews assicura a Lim che si oppone a loro contro Salen. Asher e Jordan curano una madre surrogata, Grace che sta partorendo, complicata da un tumore; insieme ad Andrews, riescono a condurre un intervento chirurgico per salvare sia lei che il bambino. Un intervento chirurgico riuscito garantisce al paziente di Shaun e Park con un fegato canceroso più mesi di vita. Shaun decide di unirsi alla ribellione di Lim e di tenere un discorso alla conferenza degli investitori pensionistici. Salen ha già detto che intende licenziare il consiglio dell’ospedale dopo la conferenza sulla pensione. Tuttavia, durante la riunione per la conferenza, Andrews la confronta con i suoi trattamenti falliti in passato, costringendola a dimettersi e lasciare St. Bonaventura invece di rilasciare quei dettagli. Andrews diventa il presidente dell’ospedale e reintegra l’ex personale.

Cast

Abbiamo visto la trama della puntata di The Good Doctor 5, ma qual è il cast completo della quinta stagione della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Freddie Highmore è Shaun Murphy

Nicholas Gonzalez è il dottor Neil Melendez (guest star)

Antonia Thomas è Claire

Hill Harper è il dottor Andrews

Richard Schiff è Aaron Glassman

Will Yun Lee è Alex

Fiona Gubelmann è Morgan

Christina Chang è la dottoressa Lim

Paige Spara è Lea

Noah Galvin è Asher Wolke (dal terzo episodio)

Summer Brown è Olivia Jackson (dal terzo episodio)

Bria Samoné Henderson è Jordan Allen (dal terzo episodio)

Brian Marc è Enrique “Ricky” Guerin (dal terzo episodio)

The Good Doctor 5 streaming e tv

La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera (ore 21,20) su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone in diretta e in differita (dopo la messa in onda in chiaro).