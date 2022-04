The Good Doctor 5: le anticipazioni (trama e cast) oggi, 27 aprile 2022, Rai 2

Questa sera, mercoledì 27 aprile 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda una nuova puntata della quinta (5) stagione di The Good Doctor, la fortunata serie tv con protagonista il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant. Ma cosa succederà stasera? Vediamo insieme le anticipazioni sulla puntata.

Trama

Nell’episodio in onda oggi, dal titolo “Cambiamenti in arrivo”, la dottoressa Lim, retrocessa dal suo ruolo di capo della chirurgia che è stato restituito a Marcus Andrews, riceve un’offerta di lavoro da un altro ospedale, ma rifiuta. Lim arruola alcuni degli altri medici per aiutarla a sconfiggere Salen, l’imprenditrice che ha comprato il St. Bonaventure: Park e Glassman accettano, mentre Shaun, Jordan e Morgan rifiutano. All’ospedale arriva Nelly Dunn (AJ Michalka), una cantante pop che è costretta a usare un dispositivo elettronico per parlare. Andrews propone un intervento risolutivo molto rischioso e Shaun tenta di opporsi, ma l’intervento viene programmato non senza qualche imprevisto. I medici si prendono cura anche di Joe, un uomo che si prende cura del figlio Cody, affetto dalla sindrome di Kabuki. Joe decide di sottoporsi a un intervento chirurgico che, in caso di successo, ripristinerebbe l’uso del suo braccio, ma invece lo lascia paraplegico. Cody subisce un attacco di panico e viene portato in terapia intensiva. Morgan scopre un piccolo tumore al pancreas di Cody che, una volta rimosso, gli consente di tornare a camminare. Shaun e Lea si riconciliano e continuano la loro relazione. Disgustato dal modo in cui Salen ha cambiato in peggio il dottor Andrews, Shaun si licenzia.

Cast

Abbiamo visto la trama della puntata di The Good Doctor 5, ma qual è il cast completo della quinta stagione della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Freddie Highmore è Shaun Murphy

Nicholas Gonzalez è il dottor Neil Melendez (guest star)

Antonia Thomas è Claire

Hill Harper è il dottor Andrews

Richard Schiff è Aaron Glassman

Will Yun Lee è Alex

Fiona Gubelmann è Morgan

Christina Chang è la dottoressa Lim

Paige Spara è Lea

Noah Galvin è Asher Wolke (dal terzo episodio)

Summer Brown è Olivia Jackson (dal terzo episodio)

Bria Samoné Henderson è Jordan Allen (dal terzo episodio)

Brian Marc è Enrique “Ricky” Guerin (dal terzo episodio)

The Good Doctor 5 streaming e tv

La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera (ore 21,20) su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone in diretta e in differita (dopo la messa in onda in chiaro).