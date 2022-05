The Good Doctor 5: le anticipazioni (trama e cast) oggi, 25 maggio 2022, Rai 2

Questa sera, mercoledì 25 maggio 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda una nuova puntata della quinta (5) stagione di The Good Doctor, la fortunata serie tv con protagonista il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant. Ma cosa succederà stasera? Vediamo insieme le anticipazioni sulla puntata.

Trama

Nell’episodio intitolato “Troppo dolore”, Shaun e Wolke si imbattono in un caso a dir poco singolare. Un adolescente di nome Trent ha installato un quadrante sotto la pelle del suo polso. Il giovane è un biologo, vittima di un esperimento non felice in quanto infettato dai magneti del marchingegno. Trent deve accettare di sottoporsi a un intervento perché in caso contrario rischia seriamente l’amputazione del dito infetto. Altra paziente della settimana è Kayla, una ragazza che soffre di depressione. Esasperata dal suo stato, la giovane chiede a Morgan, Park e Glassman di essere sottoposta a un delicato intervento chirurgico al cervello. Glassman sembra non escludere questa ipotesi, ma nel frattempo interviene Justin, fratello della ragazza. Questi due anomali casi generano nelle corsie del San Jose St. Bonaventure Hospital stimolanti e intensi confronti tra medici.

Cast

Abbiamo visto la trama della puntata di The Good Doctor 5, ma qual è il cast completo della quinta stagione della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Freddie Highmore è Shaun Murphy

Nicholas Gonzalez è il dottor Neil Melendez (guest star)

Antonia Thomas è Claire

Hill Harper è il dottor Andrews

Richard Schiff è Aaron Glassman

Will Yun Lee è Alex

Fiona Gubelmann è Morgan

Christina Chang è la dottoressa Lim

Paige Spara è Lea

Noah Galvin è Asher Wolke (dal terzo episodio)

Summer Brown è Olivia Jackson (dal terzo episodio)

Bria Samoné Henderson è Jordan Allen (dal terzo episodio)

Brian Marc è Enrique “Ricky” Guerin (dal terzo episodio)

The Good Doctor 5 streaming e tv

La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera (ore 21,20) su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone in diretta e in differita (dopo la messa in onda in chiaro).