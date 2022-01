The Good Doctor 5: le anticipazioni (trama e cast) oggi, 21 gennaio 2022

Questa sera, venerdì 21 gennaio 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda una nuova puntata della quinta (5) stagione di The Good Doctor, la fortunata serie tv con protagonista il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant. Ma cosa succederà stasera? Vediamo insieme le anticipazioni sulla puntata.

Trama

Ancora sconvolto dai cambiamenti, Shaun Murphy cercherà conforto nelle parole del suo mentore. Aaron Glassman, tuttavia, si chiuderà in un sordo silenzio. Il neurochirurgo eviterà addirittura di recarsi a lavoro. Ormai convinto che la sua carica rappresenti semplicemente un pro-forma, l’uomo si rifiuterà di elargire preziosi consigli ai colleghi. Già depresso per la fine del suo matrimonio, Aaron Glassman coltiverà dunque il sogno di iniziare una nuova vita. Un desiderio, quest’ultimo, che potrebbe concretizzarsi nei prossimi episodi. La puntata si concentrerà anche su Shaun Murphy. Esattamente come da David Shore, infatti, le cose si complicheranno. Distratto dai cambiamenti introdotti, lo specializzando faticherà addirittura a lavorare. E’ per questo che il ragazzo si recherà dalla nuova proprietaria dell’ospedale per esprimere tutto il proprio malessere. Di fronte ad una Lea Dilallo letteralmente sbigottita, Shaun urlerà quindi tutto il suo risentimento. Sorprendentemente, tuttavia, l’imprenditrice accoglierà le sue richieste.

Cast

Abbiamo visto la trama della puntata di The Good Doctor 5, ma qual è il cast completo della quinta stagione della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Freddie Highmore è Shaun Murphy

Nicholas Gonzalez è il dottor Neil Melendez (guest star)

Antonia Thomas è Claire

Hill Harper è il dottor Andrews

Richard Schiff è Aaron Glassman

Will Yun Lee è Alex

Fiona Gubelmann è Morgan

Christina Chang è la dottoressa Lim

Paige Spara è Lea

Noah Galvin è Asher Wolke (dal terzo episodio)

Summer Brown è Olivia Jackson (dal terzo episodio)

Bria Samoné Henderson è Jordan Allen (dal terzo episodio)

Brian Marc è Enrique “Ricky” Guerin (dal terzo episodio)

The Good Doctor 5 streaming e tv

La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera (ore 21,20) su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone in diretta e in differita (dopo la messa in onda in chiaro).