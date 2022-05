The Good Doctor 5: le anticipazioni (trama e cast) oggi, 11 maggio 2022, Rai 2

Questa sera, mercoledì 11 maggio 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda una nuova puntata della quinta (5) stagione di The Good Doctor, la fortunata serie tv con protagonista il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant. Ma cosa succederà stasera? Vediamo insieme le anticipazioni sulla puntata.

Trama

Nell’episodio intitolato “La famiglia”, Andrews deve fare i conti con la sua nuova carica di presidente: a causa della sua passata relazione con Salen, non tutti vedono di buon occhio l’operato del nuovo capo, che ha però modo e tempo per farsi apprezzare anche in queste nuove vesti. Riproposta al timone del reparto di chirurgia, anche Audry viene ulteriormente responsabilizzata. Mentre Shaun e Lea hanno deciso di vivere alla giornata. Nel frattempo, arriva al St. Bonaventure Hospital una famiglia che ha subito un incidente in auto.

I genitori sono in gravi condizioni: la madre riporta un trauma cranico, mentre il padre ha una lesione alla colonna vertebrale. La figlia, la piccola Isla, ha una costola rotta: quando chiede al dottor Murphy come stanno i suoi genitori, Shaun risponde, come al solito (a causa del suo autismo), in moto piuttosto schietto: l’assistente sociale teme che la bambina possa spaventarsi per i modi bruschi con cui il dottore comunica con lei, ma non è così. Anzi, Isla chiede che l’assistente sociale se ne vada, lasciandola con Shaun, con cui sembra instaurare un rapporto speciale. Lo specializzando è costretto a passare molto tempo con la bambina, in modo da capire come intervenire per curarla. É la prima volta che Murphy si avvicina così tanto, a livello emotivo, ad un paziente: i due sono molto più simili di quanto non pensassero.

Shaun si apre quindi con la bambina, così come lei decide di fare con il dottore: Murphy capisce quindi di poter essere in grado di stabilire un legame emotivo con qualcuno, e arriva ad abbracciare Isla, una volta che lei e i suoi genitori si sono ripresi dall’incidente. Anche se, a causa della sua sindrome, la cosa non lo mette a suo agio. Capisce però di voler assolutamente recuperare il suo rapporto con Lea, nonostante abbiano annunciato la loro decisione di rimandare il matrimonio.

Cast

Abbiamo visto la trama della puntata di The Good Doctor 5, ma qual è il cast completo della quinta stagione della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Freddie Highmore è Shaun Murphy

Nicholas Gonzalez è il dottor Neil Melendez (guest star)

Antonia Thomas è Claire

Hill Harper è il dottor Andrews

Richard Schiff è Aaron Glassman

Will Yun Lee è Alex

Fiona Gubelmann è Morgan

Christina Chang è la dottoressa Lim

Paige Spara è Lea

Noah Galvin è Asher Wolke (dal terzo episodio)

Summer Brown è Olivia Jackson (dal terzo episodio)

Bria Samoné Henderson è Jordan Allen (dal terzo episodio)

Brian Marc è Enrique “Ricky” Guerin (dal terzo episodio)

The Good Doctor 5 streaming e tv

La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera (ore 21,20) su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone in diretta e in differita (dopo la messa in onda in chiaro).