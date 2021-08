The Front Runner – Il Vizio del Potere: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 28 agosto 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda The Front Runner – Il Vizio del Potere, film drammatico del 2018 diretto da Jason Reitman con Hugh Jackman, Vera Farmiga, J.K. Simmons. Il film, adattamento cinematografico del romanzo del 2014 All the Truth Is Out scritto da Matt Bai, segue le vicende del senatore del Colorado Gary Hart, candidato e favorito alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti d’America del 1988 per il Partito Democratico, che vide sfumare la sua corsa alla nomination a causa di uno scandalo legato a una relazione extraconiugale con la modella Donna Rice Hughes. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Gary Hart, senatore democratico del Colorado, è in piena corsa presidenziale. Favorito dai sondaggi e da un entourage efficientissimo, conduce una vita al riparo dai media che non vedono l’ora di affondare la penna nella sua vita privata. Ma Hart, abile oratore, rimanda al mittente e rilancia esponendo il suo programma politico. Marito e padre, niente sembra contare per lui più del suo lavoro e della sua famiglia. Poi il “Miami Herald” pubblica un articolo e la sua ascesa si interrompe bruscamente. Accusato di avere una relazione extraconiugale con Donna Rice, dovrà rispondere alla consorte e agli elettori dell’attacco e delle foto che lo inchiodano.

The Front Runner – Il Vizio del Potere: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The Front Runner – Il Vizio del Potere, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Hugh Jackman: Gary Hart

Vera Farmiga: Lee Hart

J. K. Simmons: Bill Dixon

Alfred Molina: Ben Bradlee

Mark O’Brien: Billy Shore

Molly Ephraim: Irene Kelly

Chris Coy: Kevin Sweeney

Sara Paxton: Donna Rice

Kaitlyn Dever: Andrea Hart

Courtney Ford: Lynn Armandt

Ari Graynor: Ann Devroy

Kevin Pollak: Bob Martindale

Bill Burr: George McGovern

Mike Judge: Jim Savage

Josh Brener: Doug Wilson

Tommy Dewey: John Emerson

Toby Huss: Billy Broadhurst

Jonny Pasvolsky: Steve Dunleavy

Spencer Garrett: Bob Woodward

Alex Karpovsky: Mike Stratton

Steve Zissis: Tom Fiedler

Oliver Cooper: Joe Trippi

Mamoudou Athie: A.J. Parker

Streaming e tv

Dove vedere The Front Runner – Il Vizio del Potere in diretta tv e live streaming? Il film va in onda questa sera, sabato 28 agosto 2021, alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.