The Fast and the Furious Tokyo Drift: trama e cast del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 2 luglio 2020, in prima serata su Italia 1 va in onda The Fast and the Furious: Tokyo Drift, film del 2006 per la regia di Justin Lin. Si tratta del terzo capitolo della serie Fast and Furious. Sebbene sia uscito nel 2006, l’ordine temporale della serie vuole che gli eventi di Tokyo Drift siano accaduti dopo Fast & Furious 6, del 2013.

Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a dove vedere la pellicola in tv o in streaming.

The Fast and the Furious Tokyo Drift film: trama

Studente con la passione per le auto finisce nei guai a causa di una corsa, disperata la madre lo manda in Giappone dal padre. Una volta li si scontrerà con uno della mafia locale campione di corse clandestine.

Cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Lucas Black – Sean Boswell

Bow Wow – Twinkie

Nathalie Kelley – Neela Ezar

Brian Tee – D.K./Takashi

Sung Kang – Han Seoul-Oh

Brian Goodman – Sig. Boswell

Sonny Chiba – Sig. Kamata

Keiko Kitagawa – Reiko

Jason Tobin – Earl

Zachery Ty Bryan – Clay

Nikki Griffin – Cindy

Leonardo Nam – Morimoto

Lynda Boyd – Sig.ra Boswell

Vin Diesel – Dominic Toretto

Trailer

Ecco il trailer del film:

Diretta tv e streaming

Come fare per vedere The Fast and Furious Tokyo Drift in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – giovedì 2 luglio 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

Potrebbero interessarti Premio Strega 2020, dove seguire la diretta della cerimonia e scoprire il vincitore La casa stregata: trama, cast, trailer e streaming del film su Rete 4 Che Dio ci aiuti 5: la trama e il cast della quinta puntata (episodi 9 e 10)