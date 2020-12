The Family Man, il film: trama, cast e streaming

Sabato 5 dicembre 2020 va in onda su Rete 4 il film The Family Man, una pellicola del 2000 diretta da Brett Ratner con protagonista Nicolas Cage. Il fiml racconta la storia di un uomo a cui viene data la possibilità di vivere solo per poco tempo quella vita che avrebbe potuto avere se avesse preso una decisione diversa tanti anni prima. Il film trae spunto dal capolavoro di Frank Capra, La vita è meravigliosa, anche se non è possibile intenderlo come un remake. Vediamo di cosa parla e chi vediamo nel cast.

Trama

Tredici anni prima, Jack Campbell ha deciso di partire per gli Stati Uniti e lasciarsi Londra alle spalle per fare carriera ma aveva promesso alla fidanzata dell’epoca, Kate, che sarebbero stati lontani soltanto per un anno. Dopo 13 anni, Kate e Jack ovviamente non stanno più insieme. Alla vigilia di Natale, Jack è un frenetico single in giro per Wall Street, ha sicuramente fatto carriera con un caro stile di vita e Kate è diventata un lontano ricordo. Quando Jack torna a casa da lavoro, ha un piccolo incidente e rimane coinvolto in una rissa al termine della quale spiega di essere perfettamente soddisfatto di quello che ha. Tornato a casa, Jack continua a rimuginarci e quando si sveglia il giorno dopo Jack si ritrova in una disordinata camera da letto che non è la sua. Si trova nel New Jersey e accanto a lui c’è Kate, invecchiata di 13 anni, con un neonato tra le braccia e una bambina di sei anni che lo chiama papà. Cos’è successo?

Cast

Chi vediamo nel cast del film? Partiamo da Jack Campbell, il protagonista, interpretato da Nicolas Cage, mentre Kate è interpretata da Tea Leoni. Cash invece è interpretato da Don Cheadle, mentre Arnie è interpretato da Jeremy Piven. Saul Rubinek interpreta Alan Mintz, Josef Sommer è Lassiter, Makenzie Vega è Annie e Harve Presnell è Big Ed.

Streaming

Dove vedere il film? The Family Man va in onda in perfetto spirito natalizio su Rete 4 sabato 5 dicembre 2020 alle ore 21:20. Il canale Mediaset è disponibile al tasto 4 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 504 per la versione HD. Chi invece vuole seguirlo in diretta streaming può farlo su MediasetPlay.

