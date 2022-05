The Factory – Lotta contro il tempo: trama, cast e streaming del film

Stasera, mercoledì 25 maggio 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda The Factory – Lotta contro il tempo, film del 2012 diretto da Morgan O’Neill, con protagonisti John Cusack e Jennifer Carpenter. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il detective della polizia di Buffalo Mike Fletcher sta indagando sul caso di un misterioso serial killer di prostitute, che usa adescare, seviziare e quindi uccidere le proprie vittime, seminando il panico nella città. Quando però la figlia Abby, scambiata per prostituta, viene rapita e tenuta in ostaggio dallo stesso killer a cui dà la caccia, Mike e sua moglie entrano nel panico, quindi il detective dovrà abbandonare i metodi classici del poliziotto e cercare ad ogni costo di trovare la figlia, servendosi in compenso dell’aiuto della sua valida partner (nonché cara amica), la detective Kelsey Walker. Mike si mette sulle tracce della figlia, il suo fidanzato Tad è l’ultimo ad averla vista prima del rapimento, intanto Abby è tenuta prigioniera nella casa del serial killer, Carl, insieme ad altre due ragazze, che lui ha plagiato e condizionato, abusando di loro, una delle due è persino incinta, Carl le costringe a vederlo come una figura paterna, il suo scopo è proprio quello di metterle incinta e prendersi cura dei bambini. Dopo varie indagini Mike e Kelsey trovano la casa di Carl, e Mike gli spara uccidendolo dopo aver trovato una nursery con diversi neonati, una “fabbrica di bambini”, tutti figli che Carl ha avuto dalle sue precedenti vittime. Purtroppo però Mike viene ferito mortalmente da Kelsey che si rivela essere la complice di Carl, più precisamente la sua prima “vittima” che lui adescò quando era ancora una ragazzina, era lei che forte della sua posizione come detective permetteva sempre a Carl di mantenere un profilo basso, ormai Kelsey è mossa solo dall’amore morboso che provava per Carl, non riuscendo mai a rimanere incinta e dargli un figlio, però ora nella sua follia crede che potrà avere la famiglia che ha sempre voluto con i figli che sono nati dalle altre vittime di Carl. Kelsey uccide Mike dopo che questi le rivela che Abby era già incinta (presumibilmente di Tad) poi arriva la polizia e Kelsey appare insospettabile agli occhi di tutti, inoltre ha nascosto i bambini e tutti, compresa Abby, la vedranno come l’eroe della situazione.

The Factory – Lotta contro il tempo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The Factory – Lotta contro il tempo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

John Cusack: Mike Fletcher

Jennifer Carpenter: Kelsey Walker

Dallas Roberts: Carl

Mae Whitman: Abby Fletcher

Sonya Walger: Shelley Fletcher

Mageina Tovah: Brittany

Katherine Waterston: Lauren

Gary Anthony Williams: Darryl

Michael Trevino: Tad

Vincent Messina: Jed

Ksenia Solo: Emma

Cindy Sampson: Crystal

Streaming e tv

Dove vedere The Factory – Lotta contro il tempo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 25 maggio 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.