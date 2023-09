The Eagle: trama, cast e streaming del film

Stasera, mercoledì 13 settembre 2023, alle ore 21,20 su La7 va in onda The Eagle, film del 2011 diretto da Kevin Macdonald. Il film è l’adattamento cinematografico del romanzo L’aquila della IX legione di Rosemary Sutcliff e tratta, indirettamente, della leggenda sulla presunta scomparsa della Legio IX Hispana nella Britannia romana del II secolo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 140 d.C., il giovane centurione Marcus Flavius Aquila è un comandante di un castrum in Britannia, figlio del comandante della prima coorte della Nona legione. Quando Marcus era ancora un bambino, il padre scomparve nel nord della Britannia insieme a tutta la sua legione. Una notte, svegliato da incubi e timoroso a causa di alcuni rumori provenienti dall’esterno del suo fortino, Marcus fa svegliare i soldati in silenzio. Dopo alcuni minuti, quando tutto sembra rivelarsi un falso allarme, guerrieri caledoni oltrepassano le mura e attaccano il forte, perendo però contro la preparata difesa dei legionari.

La mattina seguente l’esercito caledone si presenta alle porte del fortino mostrando l’esecuzione di un prigioniero romano, di quelli che erano stati mandati in cerca del carro con gli alimenti, che doveva arrivare al forte giorni prima. Marcus decide di salvarli, affrontando i nemici con un manipolo di uomini disposti a testuggine, in modo da raggiungere i prigionieri e liberarli, ma subito dopo i barbari si ritirano e carri falcianti caricano contro i legionari. L’ordine di ritirata di Marcus non riesce, però, a salvare tutti i suoi soldati e, capendo anche lui di non poter raggiungere il forte in tempo, decide di lanciare un pilum contro il carro che lo sta caricando, che lo investe comunque.

Si risveglia nella villa dello zio, fratello del padre, in Britannia, dove riceve lodi e onori dal Senato per il suo coraggio, ma, a malincuore, anche un congedo a causa delle ferite subìte. Assistendo ad un combattimento tra gladiatori, convince il pubblico a invocare pietà per uno schiavo, che si era arreso senza combattere. Lo schiavo si chiama Esca, figlio del defunto capo di una tribù celtica. Lo zio compra Esca per farne il servo personale di Marcus. Il giovane schiavo rivela al romano di odiare tutto ciò che lui rappresenta, ma giura anche che lo servirà fino alla morte, perché è in debito di vita con lui. Durante una cena, Marcus apprende che si è diffusa una voce secondo cui l’aquila della IX Legione sia usata come oggetto di culto dai popoli barbari a nord del Vallo di Adriano. Determinato a fare luce sul mistero della scomparsa della IX legione, Marcus decide di partire per la Caledonia insieme ad Esca, per recuperare l’aquila.

The Eagle: il cast

Abbiamo visto la trama di The Eagle, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Channing Tatum: Marcus Aquila

Jamie Bell: Esca

Donald Sutherland: Aquila

Mark Strong: Guern

Tahar Rahim: Liathan

Denis O’Hare: Lutorius

Dakin Matthews: Claudius

Douglas Henshall: Cradoc

Paul Ritter: Galba

Pip Carter: Placidus

Ned Dennehy: Capo degli Uomini-foca

Streaming e tv

Dove vedere The Eagle in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 13 settembre 2023 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming su La7.