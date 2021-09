The Debt Collector – Il ritorno: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

The Debt Collector – Il ritorno è il film in onda questa sera, mercoledì 29 settembre 2021, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Pellicola del 2020, è diretta da Jesse V. Johnson, con Scott Adkins, Louis Mandylor, Mayling Ng, Vladimir Kulich, Mariano Mendoza. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming The Debt Collector – Il ritono? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Scott Adkins e Louis Mandylor nel sequel action ambientato nel mondo della malavita. Scampati miracolosamente al pericolo di essere uccisi dal boss Barbosa e dai suoi scagnozzi, French e Sue partono alla volta di Las Vegas, la capitale mondiale del gioco d’azzardo. In un fatiscente casinò d proprietà di una vecchia conoscenza di Sue, tornano a lavorare come esattori di debiti ma il passato, così come Barbosa, non li lascerà in pace, trasformandosi presto in un nuovo e serio pericolo.

The Debt Collector – Il ritorno: il cast e il trailer del film

Abbiamo visto la trama di The Debt Collector, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Scott Adkins, Louis Mandylor, Mayling Ng, Vladimir Kulich, Mariano Mendoza, Ski Carr. La regia è di Jesse V. Johnson. Di seguito il trailer di The Debt Collector 2.

Streaming e tv

Dove vedere The Debt Collector – Il ritorno in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 29 settembre 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.