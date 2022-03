The Conjuring – Per ordine del diavolo: trama, cast e streaming del film

Stasera, martedì 1 marzo 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda The Conjuring – Per ordine del diavolo, conosciuto anche come The Conjuring 3, è un film del 2021 diretto da Michael Chaves. La pellicola, sequel di The Conjuring – Il caso Enfield del 2016 e l’ottavo capitolo dell’omonima serie cinematografica, è basata sul processo ad Arne Johnson del 1981. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1981, i demonologi Ed e Lorraine Warren documentano l’esorcismo di David Glatzel di 8 anni, esorcismo a cui parteciparono la sua famiglia, Arne Cheyenne Johnson e padre Gordon. Durante l’esorcismo, Arne invita coraggiosamente il demone a entrare nel suo corpo lasciando quello di David. Ed riesce ad assistere al passaggio del demone dal corpo di David a quello di Arne, subito prima di soffrire di un attacco di cuore ed essere trasportato in ospedale in stato di incoscienza. Ed si risveglia in ospedale, e rivela a Lorraine di aver visto il demone entrare nel corpo di Arne. Questa manda dunque la polizia a casa Glatzel, avvertendoli dell’imminente tragedia. Arne torna a casa Glatzel dopo essersi sentito male e uccide il suo padrone di casa, Bruno Sauls, accoltellandolo ventidue volte, spinto dalla possessione demoniaca. Con il sostegno dei Warren, il suo caso diventa il primo processo per omicidio americano a rivendicare la possessione demoniaca come difesa, cosa che porta anche l’inizio di un’indagine sulla possessione originale di David. I Warren vengono in seguito a conoscenza di una maledizione satanica trasmessa attraverso i totem delle streghe e si incontrano dunque con Kastner, un ex sacerdote che aveva avuto a che fare con il culto dei Discepoli dell’Ariete. Kastner rivela loro che un occultista aveva intenzionalmente lasciato il totem.

The Conjuring – Per ordine del diavolo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The Conjuring – Per ordine del diavolo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vera Farmiga: Lorraine Warren

Patrick Wilson: Ed Warren

Ruairi O’Connor: Arne Cheyenne Johnson

Sarah Catherine Hook: Debbie Glatzel

John Noble: padre Kastner

Eugenie Bondurant: Isla l’Occultista

Julian Hilliard: David Glatzel

Charlene Amoia: Judy Glatzel

Paul Wilson: Carl Glatzel

Sterling Jerins: Judy Warren

Shannon Kook: Drew Thomas

Steve Coulter: padre Gordon

Ronnie Gene Blevins: Bruno Sauls

Streaming e tv

Dove vedere The Conjuring – Per ordine del diavolo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 1 marzo 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.