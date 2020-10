The Choice 2020, la scelta: Trump vs Biden – Il documentario su Rai 2: le anticipazioni

Questa sera, lunedì 26 ottobre 2020, su Rai 2 va in onda la prima di due serate evento sulle elezioni americane in programma il prossimo 3 novembre. Alle ore 21,20 sarà trasmesso il documentario “The Choice 2020, la scelta”, un documentario sui due candidati alle presidenziali: Donald Trump e Joe Biden. Un racconto unico ed esclusivo dei due candidati alla Casa Bianca, creato da Rai Documentari insieme a PBS e Tv Frontline.

Anticipazioni

Il documentario ricostruisce la biografia, la carriera, la personalità, la storia dei due antagonisti, in corsa per il ruolo di Presidente degli Stati Uniti d’America. Un’occasione dunque per conoscere da vicino entrambi gli sfidanti e di conseguenza il prossimo Presidente USA. Nel documentario che vedremo su Rai 2 avremo la possibilità di conoscere entrambi, anche grazie a testimonianze finora inedite. Dal vivo sentiremo le parole di Mary Trump, nipote del Presidente uscente e della seconda moglie di Joe Biden, Jill Jacobs. Ancora Steve Bannon, ex stratega di Trump e John Bolton, consigliere per la sicurezza nazionale. Entrambi lincenziati dall’attuale presidente. Appuntamento dunque a stasera, 26 ottobre 2020, su Rai 2 e Raiplay con il documentario “The Choice 2020, la scelta” a partire dalle ore 21,20.

