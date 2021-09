The Children Act – Il verdetto: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 16 settembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda The Children Act – Il verdetto, film del 2017, diretto da Richard Eyre e basato sul romanzo del 2014 La ballata di Adam Henry, scritto da Ian McEwan. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Fiona Maye è una giudice molto stimata, che si trova a dover affrontare il caso del giovane Adam Henry; quest’ultimo, essendo cresciuto in una famiglia di Testimoni di Geova, non vuole accettare una trasfusione che potrebbe salvargli la vita. Contrariamente al suo modo di agire, Fiona si lascia coinvolgere personalmente dalla vicenda e decide, in base alla legge sul Children Act, di far effettuare comunque la trasfusione al ragazzo. Una volta salvatosi, il giovane perde la sua fede, e sviluppa un’attrazione morbosa per Fiona, che considera sua salvatrice e distruttrice al contempo.

The Children Act – Il verdetto: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The Children Act – Il verdetto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Emma Thompson: Fiona Maye

Stanley Tucci: Jack Maye

Fionn Whitehead: Adam Henry

Ben Chaplin: Kevin Henry

Eileen Walsh: Naomi Henry

Anthony Calf: Mark Berner

Streaming e tv

Dove vedere The Children Act – Il verdetto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 16 settembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.