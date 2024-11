The Bleeder – La storia del vero Rocky Balboa: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 9 novembre 2024, alle ore 20,45 su Rai 3 va in onda The Bleeder – La storia del vero Rocky Balboa, conosciuto anche col titolo Chuck, è un film del 2016 diretto da Philippe Falardeau. La pellicola narra la vera storia di Chuck Wepner, pugile divenuto celebre per aver combattuto per il titolo dei pesi massimi contro Muhammad Ali, incontro che ispirò Sylvester Stallone per il film Rocky. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Chuck Wepner, noto come “il sanguinante di Bayonne”, è un pugile dei pesi massimi noto per il suo comportamento sconsiderato che vive con la sua seconda moglie Phyllis e la figlia Kimberly nel New Jersey. Nel 1974 sta scalando le classifiche di boxe, sperando in un eventuale combattimento con il campione George Foreman. L’allenatore e manager di Chuck, Al Braverman, riceve una chiamata da Don King in cui si afferma che avrebbe ricevuto una sfida al titolo dopo che George presumibilmente avrebbe battuto Muhammad Ali, ma, con grande shock e sconforto di Chuck, Ali sconfigge Foreman durante il famoso incontro The Rumble in the Jungle. Dopo aver visto Chuck flirtare con un’altra donna in un bar, Phyllis lascia Chuck.

Don King in seguito chiama l’allenatore di Chuck e lo informa che vuole che combatta contro Ali con il pretesto di una “cosa di razza”, poiché era l’unico pugile bianco nella top 10 delle classifiche dei pesi massimi, ma dopo che la stampa si interessa unicamente ad Ali e in seguito alle recensioni negative ricevute, Chuck si sente nervoso. Phyliss alla fine va a trovare Chuck, lo perdona e lo incoraggia.

Sebbene la lotta sia in gran parte unilaterale, Chuck va contro tutte le previsioni che lo vedevano eliminato al terzo round, accorciando l’intera distanza contro il campione e mandandolo al tappeto, diventando così un eroe locale. Chuck si gode la sua celebrità e diventa l’ispirazione per il film Rocky di Sylvester Stallone, ma diventa sempre più dipendente dalla sua fama, iniziando anche ad assumere cocaina. Chuck successivamente si infatua della barista Linda e Phyllis, scoprendone il comportamento infedele, lo caccia di casa.

The Bleeder – La storia del vero Rocky Balboa: il cast

Abbiamo visto la trama di The Bleeder – La storia del vero Rocky Balboa, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Liev Schreiber: Chuck Wepner

Naomi Watts: Linda Wepner

Elisabeth Moss: Phyliss

Jim Gaffigan: John Stoehr

Ron Perlman: Al Braverman

Michael Rapaport: Don Wepner

Pooch Hall: Muhammad Ali

Morgan Spector: Sylvester Stallone

Streaming e tv

Dove vedere The bleeder – La storia del vero rocky balboa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 9 novembre 2024 – alle ore 21,45 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.