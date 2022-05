The Aviator: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 10 maggio 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda The Aviator, film del 2004 diretto da Martin Scorsese, dedicato alla vita di Howard Hughes, imprenditore, regista, aviatore e produttore cinematografico statunitense, che riuscì a creare un proprio impero ad Hollywood ed a realizzare azzardatissimi progetti aeronautici, investendo nell’impresa i capitali che gli lasciò il padre dopo la sua morte. Il film, prodotto da Michael Mann, Sandy Climan, Graham King, e Charles Evans, Jr., ripercorre la vita di Hughes dalla fine degli anni venti fino al 1947, anni durante i quali egli divenne produttore cinematografico di successo e magnate dell’aviazione, ma insieme a tutto questo cresce in lui un grave disturbo ossessivo-compulsivo aggravato da alcuni incidenti aerei. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1927, il giovane Howard Hughes ha ereditato la fortuna della sua famiglia e vive in California. Assume Noah Dietrich per realizzare la sua compagnia: a seguito della sua forte passione per il cinema e per l’aviazione, all’età di 22 anni, Hughes inizia la sua attività dirigendo il film muto Gli angeli dell’inferno; Hughes è ossessionato dalla ricerca di rendere il film più realistico possibile e, quando esce Il cantante di jazz, il primo film sonoro della storia del cinema, converte Gli angeli dell’inferno in un film sonoro. Nonostante lo scetticismo della stampa, il film è un successo; tuttavia, Hughes è insoddisfatto del risultato finale e ordina un riadattamento del film dopo la sua prima ad Hollywood. Hughes diventa sempre più coinvolto sentimentalmente dall’attrice Katharine Hepburn: i due vivono insieme e lei lo aiuta ad alleviare i sintomi del disturbo ossessivo-compulsivo di cui soffre. Ma con l’accrescere della fama di Hughes, che è sempre più circondato da ragazze in cerca di notorietà, si accentua anche la gelosia della Hepburn. La più grande passione di Hughes rimane l’aviazione, così decide di acquistare la quota di maggioranza della compagnia aerea Transcontinental, che diventerà la TWA. Nel 1935 collauda l’H-1 Racer, spingendolo a un nuovo record di velocità, e durante il volo è costretto ad un atterraggio di emergenza in un campo di barbabietole. Tre anni dopo Hughes vola intorno al mondo in soli quattro giorni, superando il precedente record di 7 giorni. Intanto Juan Trippe, il presidente del consiglio della rivale Pan Am, è determinato a ostacolare in qualsiasi modo Hughes e la sua TWA. Trippe, infatti, spinge il suo amico, il senatore Owen Brewster, per introdurre il Commercial Airline Bill, che darebbe alla Pan Am il monopolio sul trasporto aereo internazionale…

Cast

Abbiamo visto la trama di The Aviator, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Leonardo DiCaprio: Howard Hughes

Cate Blanchett: Katharine Hepburn

Gwen Stefani: Jean Harlow

Kate Beckinsale: Ava Gardner

John C. Reilly: Noah Dietrich

Alec Baldwin: Juan Trippe

Alan Alda: senatore Owen Ralph Brewster

Ian Holm: professor Fitz

Danny Huston: Jack Frye

Jude Law: Errol Flynn

Adam Scott: Johnny Meyer

Matt Ross: Glenn Odekirk

Kelli Garner: Faith Domergue

Josie Maran: Thelma

Frances Conroy: Mrs. Hepburn

Brent Spiner: Robert Gross

Stanley DeSantis: Louis B. Mayer

Edward Herrmann: Joseph Breen

Willem Dafoe: Roland Sweet

Kenneth Welsh: Dr. Hepburn

Jacob Davich: Howard Hughes da bambino

Rufus Wainwright: cantante del Coconut Groove

Streaming e tv

Dove vedere The Aviator in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 10 maggio 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.