Tg2 Post – Le sorti del Governo: anticipazioni e ospiti dello speciale

Questa sera, 18 gennaio 2021, su Rai 2 va in onda in prima serata uno speciale del Tg2 dal titolo Tg2 Post – Le sorti del Governo per seguire e commentare in diretta l’evoluzione di questa giornata delicata per le sorti dell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte. In studio opinionisti, analisti, politologi, giornalisti e costituzionalisti. Si aprono due giorni fondamentali per il Governo, con il presidente del Consiglio alla prova della fiducia oggi alla Camera e domani al Senato. L’esecutivo avrà i numeri per andare avanti? Quali gli scenari? Appuntamento dalle 21.00 per uno speciale di due ore del Tg2 Post.

Stasera tutto è possibile non va in onda

Cambio di programmazione dunque questa sera, 18 gennaio, per Rai 2. La seconda rete seguirà l’evoluzione della crisi di Governo con uno speciale del Tg2 Post che partirà alle 21 e andrà avanti fino alle 23. Dopo il voto di fiducia di oggi alla Camera, domani mattina l’esecutivo Conte sarà chiamato alla prova di Palazzo Madama. Al Senato i numeri sono più ridotti, dopo lo strappo di Italia Viva. Il Governo riuscirà ad ottenere la maggioranza? Quali sono le prospettive future?

Per questo motivo Stasera tutto è possibile non andrà in onda. Il programma di Stefano De Martino, dopo l’ottimo esordio in termini di ascolti della scorsa settimana, sarebbe dovuto andare in onda oggi lunedì 18 gennaio con la seconda puntata. Ma nulla da fare per lasciare spazio allo speciale del Tg2. Si tratta di un ulteriore cambio per Stasera tutto è possibile, visto che la scorsa settimana il programma era andato in onda di martedì, ma su Rai 2 domani, 19 gennaio, verrà trasmessa la Coppa Italia con il match Roma-Spezia. Il prossimo appuntamento con lo show condotto da Stefano De Martino è previsto per martedì 26 gennaio.

