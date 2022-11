A che ora inizia il Tg1: il nuovo orario a causa dei Mondiali Qatar 2022

A che ora inizia il Tg1? Quando va in onda il telegiornale oggi? Se vi siete collegati come storicamente fate alle 20 su Rai 1 e al posto del Tg1 avete trovato una partita dei Mondiali in Qatar 2022, non preoccupatevi. La Rai infatti ha cambiato fortemente il proprio palinsesto per lasciare spazio ai Mondiali, di cui detiene i diritti per trasmettere in diretta ed esclusiva tutte le 64 partite. Ecco perché a partire dal 21 novembre 2022 il Tg1 andrà in onda ad un orario decisamente insolito: inizia infatti alle ore 19.20. Cambia dunque l’appuntamento tradizionale con il Tg1 della sera, non più alle 20 ma alle 19.20. Spazio poi alle 19.45 al prepartita del match delle 20. A seguire il programma Il circolo del Mondiali.

Rai 1 infatti trasmette tutti i big match e soprattutto le partite che si giocano all’orario serale delle 20. Per questo il Tg1 inizia alle 19.20. Inoltre non va in onda uno dei programmi più amati, normalmente trasmesso subito dopo il telegiornale, vale a dire i Soliti ignoti di Amadeus, che tornerà solo l’8 dicembre. Cambierà in generale molto il palinsesto delle reti Rai in questo mese. Non andranno in onda altri programmi molto seguiti come I fatti vostri, mentre il palinsesto di Rai nel pomeriggio cambierà con L’Eredità che anticipa alle 18.10 e appunto il Tg1 alle 19.20. Tutto tornerà alla normalità fra un mese, una volta finiti i Mondiali in Qatar 2022.

Mondiali Qatar 2022: squadre e gironi

Abbiamo visto a che ora inizia il Tg1, ma quali sono le squadre qualificate ai Mondiali di Qatar 2022 e i gironi? Scopriamoli insieme.

Qatar (Paese ospitante)

Danimarca (Europa)

Germania (Europa)

Brasile (Sudamerica)

Francia (Europa)

Belgio (Europa)

Spagna (Europa)

Croazia (Europa)

Serbia (Europa)

Argentina (Sudamerica)

Svizzera (Europa)

Inghilterra (Europa)

Olanda (Europa)

Corea del Sud (Asia)

Iran (Asia)

Giappone (Asia)

Arabia Saudita (Asia)

Uruguay (Sudamerica)

Canada (Nordamerica)

Ecuador (Sudamerica)

Polonia (Europa)

Portogallo (Europa)

Camerun (Africa)

Marocco (Africa)

Tunisia (Africa)

Ghana (Africa)

Senegal (Africa)

Usa (Nordamerica)

Messico (Nordamerica)

Galles (Europa)

Costa Rica (Nordamerica)

Australia (Oceania)

Questi invece i gironi: