Terra amara: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 29 febbraio

Questa sera, giovedì 29 febbraio 2024, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Terra amara, la fiction in onda durante la settimana con grande successo di pubblico. In onda dal lunedì al sabato alle 14.10, visti gli ascolti record, sbarca in prima serata ogni giovedì (o venerdì) a partire dal 5 novembre 2023, con tre puntate inedite a settimana. Vediamo le anticipazioni e la trama degli episodi di questa sera.

Anticipazioni: trama

Colak si presenta alla villa degli Yaman con una proposta di affari per Zuleyha, ma Mehmet-Hakan lo trova in casa e lo caccia via. Poco dopo, lo stesso Mehmet-Hakan sfugge a un attentato. Infatti, per una fortunata coincidenza, non sale nella propria auto che esploderà qualche istante dopo. L’episodio turba Zuleyha, che non accetta che lei e i suoi figli corrano dei rischi a causa delle inimicizie dell’uomo. Dopo l’attentato, i sospetti di Fikret nei confronti di Mehmet-Hakan crescono. Nel frattempo, in concomitanza con le elezioni per eleggere il nuovo sindaco di Cukurova, nella tenuta Yaman i braccianti sono chiamati a eleggere il loro nuovo capo in una sfida che, tra varie schermaglie, vede confrontarsi Gaffur e Rasit in un testa a testa.

Mentre Luftiye viene eletta consigliera comunale, Gaffur esordisce nel suo ritrovato ruolo di “capo” dei braccianti della tenuta Yaman: affida a Rasit un lavoro, nel corso del quale l’uomo simula un infortunio. Durante il ricevimento offerto dal Sindaco, Fikret accusa Abdulkadir della morte di Fekeli. Betul destinataria di una citazione a giudizio da parte di Zuleyha, si rivolge a Colak per un aiuto che l’uomo è disposto a darle, ma in cambio di qualcosa. Mehmet vorrebbe rivelare a Zuleyha di essere Hakan ma Gungor lo invita a pazientare. Zuleyha ormai sospetta dell’uomo e chiede a Fikret di indagare sull’identità di Mehmet-Hakan.

Terra amara: il cast

Abbiamo visto la trama della puntata di oggi di Terra amara, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Hilal Altınbilek: Züleyha Altun

Uğur Güneş: Yılmaz Akkaya

Murat Ünalmış: Demir Yaman

Vahide Perçin: Hünkar Saraçoğlu-Yaman

Kerem Alışık: Ali Rahmet Fekeli

Melike İpek Yalova: Müjgan Hekimoğlu

Furkan Palalı: Fikret Fekeli

İbrahim Çelikkol: Hakan Gumusoglu / Mehmet Kara

Bülent Polat: Gaffur Taşkın

Selin Yeninci: Saniye Taşkın

Selin Genç: Gülten Taşkın

Aras Şenol: Çetin Ciğerci

Serpil Tamur: Azize “Nonnina” Saraçoğlu

Sibel Taşçıoğlu: Şermin Yaman

Turgay Aydın: Sabahattin Arcan

İlayda Çevik: Betül Arcan

Polen Emre: Fadik

Şahin Vural: Raşit Kaya

Esra Dermancıoğlu: Behice Hekimoğlu

Hülya Darcan: Lütfiye Duman

Nazan Kesal: Sevda Çağlayan / Fatma Özden

Hande Soral: Ümit Kahraman / Ayla Özden

Erkan Bektaş: Abdülkadir Keskin

Altan Gördüm: Haşmet Çolak

Streaming e tv

Dove vedere Terra amara in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14.10, e in prima serata dal 5 novembre 2023 alle ore 21.20 ogni giovedì. Anche in streaming e on demand su Mediaset Play.