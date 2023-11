Terra amara: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 19 novembre

Questa sera, domenica 19 novembre 2023, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Terra amara, la fiction in onda durante la settimana con grande successo di pubblico. In onda dal lunedì al sabato alle 14.10, visti gli ascolti record, sbarca in prima serata ogni domenica a partire dal 5 novembre 2023, con tre puntate inedite a settimana. Vediamo le anticipazioni e la trama degli episodi di questa sera.

Anticipazioni: trama

Nuovi colpi di scena. Demir rivela a Zuleyha di aver dato un passaggio a Umit, ma la verità dietro questa storia è ancora avvolta nel mistero. Che cosa sta realmente succedendo? Intanto, Sevda e Demir sospetteranno che la direttrice dell’ospedale abbia deciso di tenderli una trappola. Saniye, invece, impedirà a Gaffur di tornare a casa. Per questo motivo, l’ex capomastro deciderà di fare un bagno all’interno della tenuta di Mujgan. Proprio quest’ultima si arrabbierà moltissimo quando scoprirà che Gaffur ha usato la vasca della sua abitazione. Per questo motivo, Mujgan deciderà di avvertire Zuleyha, accusandola di non sapere tenere d’occhio i suoi domestici.

Secondo le anticipazioni di stasera di Terra amara, Umit e Fikret stanno organizzando un piano di vendetta contro Demir. Il loro piano prevede l’invio di una foto compromettente alla casa Yaman. Cosa succederà quando Zuleyha e Demir riceveranno la foto? Intanto, Demir caccia Gaffur dalla tenuta, costringendolo a cercare riparo nella baracca dei dipendenti. Ma anche lì, Rasit e Saniye gli imporranno di andarsene. La situazione di Gaffur si fa sempre più complicata.

La vera sorpresa, però, arriva quando Sevda apre una lettera e trova delle foto compromettenti di Demir e Zuleyha. Decide quindi di affrontare Umit, chiedendole di mettere fine alla loro tresca. Ma Umit rivelerà a Sevda un segreto sconvolgente: è sua figlia, abbandonata alla nascita. Sarà la verità?

Terra amara: il cast

Abbiamo visto la trama della puntata di oggi di Terra amara, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Hilal Altınbilek: Züleyha Altun

Uğur Güneş: Yılmaz Akkaya

Murat Ünalmış: Demir Yaman

Vahide Perçin: Hünkar Saraçoğlu-Yaman

Kerem Alışık: Ali Rahmet Fekeli

Melike İpek Yalova: Müjgan Hekimoğlu

Furkan Palalı: Fikret Fekeli

İbrahim Çelikkol: Hakan Gumusoglu / Mehmet Kara

Bülent Polat: Gaffur Taşkın

Selin Yeninci: Saniye Taşkın

Selin Genç: Gülten Taşkın

Aras Şenol: Çetin Ciğerci

Serpil Tamur: Azize “Nonnina” Saraçoğlu

Sibel Taşçıoğlu: Şermin Yaman

Turgay Aydın: Sabahattin Arcan

İlayda Çevik: Betül Arcan

Polen Emre: Fadik

Şahin Vural: Raşit Kaya

Esra Dermancıoğlu: Behice Hekimoğlu

Hülya Darcan: Lütfiye Duman

Nazan Kesal: Sevda Çağlayan / Fatma Özden

Hande Soral: Ümit Kahraman / Ayla Özden

Erkan Bektaş: Abdülkadir Keskin

Altan Gördüm: Haşmet Çolak

Streaming e tv

Dove vedere Terra amara in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14.10, e in prima serata dal 5 novembre 2023 alle ore 21.20 ogni domenica. Anche in streaming e on demand su Mediaset Play.