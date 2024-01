Terra amara: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 11 gennaio

Questa sera, giovedì 11 gennaio 2024, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Terra amara, la fiction in onda durante la settimana con grande successo di pubblico. In onda dal lunedì al sabato alle 14.10, visti gli ascolti record, sbarca in prima serata ogni domenica a partire dal 5 novembre 2023, con tre puntate inedite a settimana. Vediamo le anticipazioni e la trama degli episodi di questa sera.

Anticipazioni: trama

Non si hanno più notizie di Fekeli e Lutfiye ha la sensazione che possa essergli successo qualcosa di grave. Zuleyha partecipa alla cena della neo fondata Camera degli Esportatori in cui sono presenti anche il sindaco e Hakan. Betul non viene invitata e Abdulkadir le consiglia di essere più astuta, se mira a diventare la nuova signora di Cukurova. Nel frattempo Gaffur e Rasit trovano il corpo di Fekeli all’interno della sua auto e la notizia sconvolge tutti. In ospedale, Aykut conferma a Lutfiye che Fekeli è morto a causa di un infarto. Intanto Zuleyha si reca nell’ufficio del procuratore e scopre che Fikret, di ritorno dalla Siria, ha dimostrato che Demir non è mai stato nel paese… ma è stato arrestato per aver aggredito il procuratore. Infine Hakan convince il procuratore a scarcerare Fikret, il quale, una volta libero, apprende la notizia della morte dello zio.

Fekeli è morto e tutta Cukurova lo piange. Sia Lutfiye che Zuleyha però, nutrono dei dubbi sulle circostanze in cui Fekeli è morto. Zuelyha, inoltre, confida a Lutfiye che Fekeli non si è mai recato ad Ankara, come invece tutti sapevano. Fikret arriva a villa Yaman che si prepara per la veglia funebre di Fekeli e ha una conversazione con Zuleyha in cui appare chiaro che Demir non si è rifugiato in Siria. Quando ormai tutti gli ospiti sono andati via da villa Yaman, arriva Hakan. L’uomo porge le sue condoglianze a Zuleyha e, durante una conversazione, Zuleyha condivide con Hakan i suoi dubbi sulla morte di Fekeli.

Terra amara: il cast

Abbiamo visto la trama della puntata di oggi di Terra amara, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Hilal Altınbilek: Züleyha Altun

Uğur Güneş: Yılmaz Akkaya

Murat Ünalmış: Demir Yaman

Vahide Perçin: Hünkar Saraçoğlu-Yaman

Kerem Alışık: Ali Rahmet Fekeli

Melike İpek Yalova: Müjgan Hekimoğlu

Furkan Palalı: Fikret Fekeli

İbrahim Çelikkol: Hakan Gumusoglu / Mehmet Kara

Bülent Polat: Gaffur Taşkın

Selin Yeninci: Saniye Taşkın

Selin Genç: Gülten Taşkın

Aras Şenol: Çetin Ciğerci

Serpil Tamur: Azize “Nonnina” Saraçoğlu

Sibel Taşçıoğlu: Şermin Yaman

Turgay Aydın: Sabahattin Arcan

İlayda Çevik: Betül Arcan

Polen Emre: Fadik

Şahin Vural: Raşit Kaya

Esra Dermancıoğlu: Behice Hekimoğlu

Hülya Darcan: Lütfiye Duman

Nazan Kesal: Sevda Çağlayan / Fatma Özden

Hande Soral: Ümit Kahraman / Ayla Özden

Erkan Bektaş: Abdülkadir Keskin

Altan Gördüm: Haşmet Çolak

Streaming e tv

Dove vedere Terra amara in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14.10, e in prima serata dal 5 novembre 2023 alle ore 21.20 ogni domenica. Anche in streaming e on demand su Mediaset Play.