Terra amara: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 10 dicembre

Questa sera, domenica 10 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Terra amara, la fiction in onda durante la settimana con grande successo di pubblico. In onda dal lunedì al sabato alle 14.10, visti gli ascolti record, sbarca in prima serata ogni domenica a partire dal 5 novembre 2023, con tre puntate inedite a settimana. Vediamo le anticipazioni e la trama degli episodi di questa sera.

Anticipazioni: trama

Zuleyha riferisce a Gulten di aver scoperto che Umit è incinta di Demir. Al ricevimento per la nuova fondazione creata a nome di Hunkar Yaman, si presenta anche Umit. Demir cerca di mandarla via, ma la donna gli confessa di essere incinta. Demir, sconvolto, le intima di abortire. Umit, però, è decisa a portare avanti la gravidanza. Il giorno dopo, Azize fruga nei cassetti di Zuleyha in cerca di un foulard. Sermin, mentre cerca di riordinare, trova una foto che ritrae Demir e Umit in intimità. Demir e Umit si confrontano nuovamente, ma la donna non sente ragioni: vuole tenere il bambino. Demir allora decide di fare di testa sua. Zuleyha si reca a casa Fekeli per parlare con Fikret. Sospetta che sia lui a il vero compratore delle quote dell’azienda che lei ha venduto.

Demir ha organizzato il rapimento di Umit e ha ingaggiato un medico affinché proceda con l’interruzione di gravidanza. Il suo piano, però, viene mandato a monte dall’intervento di Sevda che, allertata la polizia, mette in salvo la figlia e la porta da Fekeli, il quale accetta di darle ospitalità per il tempo necessario a organizzare la sua fuga da Cukurova garantendole la sua protezione. Nel frattempo, Betul e Sermin mettono a segno la loro vendetta contro Demir, colpevole di averle private della loro eredità: Betul, segretamente, tappezza la città della foto del tradimento di Demir, umiliandolo davanti a tutta la comunità. Zuleyha, nel frattempo, è all’oscuro di tutto: dei piani di Demir, dell’intervento di Sevda e del complotto di Betul e crede di essere l’unica a sapere della gravidanza di Umit.

Un segreto che si sente costretta a tenere per sé, per evitare che Demir faccia qualche follia. Fekeli accusa Umit di avere messo in giro le foto compromettenti che la ritraggono in intimità con Demir. Lei si difende accusando Fikret, ma Fekeli, che l’aveva accolta in casa e protetta, a questo punto la manda via. Sermin rivela a Demir che Sevda è la madre di Umit. Demir pensa che fin dall’inizio la donna abbia architettato un piano ai suoi danni insieme a Umit e Fikret e la caccia dalla villa.

Terra amara: il cast

Abbiamo visto la trama della puntata di oggi di Terra amara, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Hilal Altınbilek: Züleyha Altun

Uğur Güneş: Yılmaz Akkaya

Murat Ünalmış: Demir Yaman

Vahide Perçin: Hünkar Saraçoğlu-Yaman

Kerem Alışık: Ali Rahmet Fekeli

Melike İpek Yalova: Müjgan Hekimoğlu

Furkan Palalı: Fikret Fekeli

İbrahim Çelikkol: Hakan Gumusoglu / Mehmet Kara

Bülent Polat: Gaffur Taşkın

Selin Yeninci: Saniye Taşkın

Selin Genç: Gülten Taşkın

Aras Şenol: Çetin Ciğerci

Serpil Tamur: Azize “Nonnina” Saraçoğlu

Sibel Taşçıoğlu: Şermin Yaman

Turgay Aydın: Sabahattin Arcan

İlayda Çevik: Betül Arcan

Polen Emre: Fadik

Şahin Vural: Raşit Kaya

Esra Dermancıoğlu: Behice Hekimoğlu

Hülya Darcan: Lütfiye Duman

Nazan Kesal: Sevda Çağlayan / Fatma Özden

Hande Soral: Ümit Kahraman / Ayla Özden

Erkan Bektaş: Abdülkadir Keskin

Altan Gördüm: Haşmet Çolak

Streaming e tv

Dove vedere Terra amara in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14.10, e in prima serata dal 5 novembre 2023 alle ore 21.20 ogni domenica. Anche in streaming e on demand su Mediaset Play.