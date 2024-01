Terra amara streaming e diretta tv: dove vedere la serie su Canale 5 in prima serata, 11 gennaio

Questa sera, giovedì 11 gennaio 2024, alle ore 21.20 va in onda in prima serata Terra amara, la fiction di successo in onda nel pomeriggio di Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14.10. Visti i grandi ascolti della soap turca, la serie va ora in onda anche in prima serata, con tre episodi in prima visione ogni domenica. Ecco dove vedere Terra amara in diretta tv e in streaming.

In tv

Appuntamento su Canale 5 in prima visione ogni domenica (o giovedì) dalle 21.20 con tre nuovi episodi ogni settimana. La serie prosegue regolarmente nel pomeriggio, dal lunedì al sabato alle 14.10.

Terra amara streaming live

Se non siete a casa potete vedere recuperare le puntate di Terra amara in qualsiasi momento on demand anche in streaming o on demand sulla app gratuita Mediaset Play, disponibile per pc, smartphone, tablet e smart tv.