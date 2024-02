Perché Terra Amara oggi non va in onda: il motivo, Canale 5, 4 febbraio 2024

Perché Terra Amara non va in onda oggi, 4 febbraio 2024, su Canale 5 in prima serata? La fiction non va più in onda la domenica sera su Canale 5, come nelle ultime settimane, per lasciare spazio alla nuova edizione dello Show dei Record condotta da Gerry Scotti. L’appuntamento domenicale con la fiction turca dunque si interrompe per lasciare spazio alla nuova edizione del Guinness World Record, in onda dal 4 febbraio 2024. Ecco perché oggi Terra Amara non va in onda.

Quando torna

Terra Amara continuerà ad andare in onda nel primo pomeriggio di Canale 4, dal lunedì al sabato. Rimane comunque fisso l’appuntamento settimanale in prima serata al giovedì. La prossima settimana, quella di Sanremo, Canale 5 manderà in onda Terra Amara eccezionalmente per due sere di fila, al giovedì e al venerdì, al posto di Ciao Darwin. Dalla settimana seguente appuntamento solo al giovedì sera.

