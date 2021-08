Terminator Genisys: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Terminator Genisys è il film in onda questa sera, martedì 31 agosto 2021, su Italia 1 dalle 21.20. Si tratta di una pellicola del 2015 diretta da Alan Taylor. Quinto capitolo del franchise di Terminator, il film agisce come reboot della serie, alterando gli eventi del primo episodio; ciononostante, esso vede il ritorno di Arnold Schwarzenegger nel ruolo del Terminator, mentre gli altri protagonisti sono interpretati da Jason Clarke, Emilia Clarke e Jai Courtney. Vediamo insieme la trama, il cast, il trailer e lo streaming del film.

Terminator Genisys, la trama del film

In una Los Angeles del futuro, Skynet ha causato l’apocalisse nucleare nel 1997. Nel 2029, alcuni sopravvissuti, grazie a John Connor (Jason Clarke), capo della resistenza degli esseri umani contro i cyborg, riescono a ribaltare gli esiti della guerra contro le macchine. Skynet si rende quindi conto di essere in serio pericolo e prende delle misure di sicurezza: manda un Terminator nel passato per eliminare Sarah Connor (Emilia Clarke), prima che dia alla luce suo figlio John, il futuro leader della resistenza. Anche il soldato Kyle Reese viene mandato indietro nel tempo, ma per proteggere Sarah.

Il Terminator arriva a Los Angeles nel 1984 e prima di essere eliminato incontra un T-800 (Arnold Schwarzenegger) dall’aspetto anziano. Intanto fa il suo arrivo anche Kyle, che viene inseguito da un T-1000 e viene salvato proprio da Sarah Connor. La ragazza fa conoscere a Kyle il T-800 mandato nel 1973 per difenderla da un altro cyborg. Il robot da allora vive al suo fianco, addestrandola e proteggendola come un padre.

Sarah e Kyle viaggiano avanti nel tempo per cercare di evitare catastrofi nucleari e la distruzione del genere umano che le macchine stanno organizzando. Una volta arrivati nel 2017 i due s’incontrano nuovamente con il T-800, chiamato anche “Il Guardiano”. Scampando da un’esplosione dopo l’altra, la domanda che Sarah continua a farsi è sempre la stessa: “Riuscirò a vivere la mia vita senza che sia già scritta?”.

Terminator Genisys, il cast

Chi vediamo nel cast di Terminator Genisys? Partiamo da Arnold Schwarzenegger, che interpreta Guardiano, o meglio T-800. Emilia Clarke invece interpreta Sarah Connor, Jason Clarke interpreta John Connor, o meglio T-3000, Matt Smith invece interpreta Alex detto T-5000. Jai Courtney invece interpreta Kyle Reese, J.K. Simmons interpreta O’Brien e Lee Byung-hun interpreta T-1000. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati:

Arnold Schwarzenegger: Guardiano

Jason Clarke: John Connor

Emilia Clarke: Sarah Connor

Jai Courtney: Kyle Reese

J. K. Simmons: detective O’Brien

Dayo Okeniyi: Danny Dyson

Matt Smith: Alex

Courtney B. Vance: Myles Dyson

Michael Gladis: tenente Matias

Sandrine Holt: detective Cheung

Lee Byung-hun: T-1000

Trailer

Di seguito il trailer del film Terminator Genisys, in prima serata su Italia 1.

Terminator Genisys, dove vedere il film: tv e streaming

Come fare per vedere Terminator Genisys in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – martedì 31 agosto 2021 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

