Terminator Genisys: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 16 giugno 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Terminator Genisys, film del 2015 diretto da Alan Taylor. Quinto capitolo del franchise di Terminator, il film agisce come reboot della serie, alterando gli eventi del primo film; ciononostante, esso vede il ritorno di Arnold Schwarzenegger nel ruolo del Terminator, mentre gli altri protagonisti sono interpretati da Jason Clarke, Emilia Clarke e Jai Courtney. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il mondo è andato incontro all’apocalisse nucleare causata dal network Skynet il 29 agosto 1997. Grazie all’abilità e le conoscenze di John Connor, capo della resistenza umana, nel 2029 i sopravvissuti riescono a capovolgere le sorti del conflitto contro le macchine. Ormai prossimo alla sconfitta, Skynet invia un Terminator T-800 indietro nel tempo per uccidere Sarah Connor, madre di John, ed impedire che dia alla luce il futuro leader della resistenza. Gli umani raggiungono l’hangar della macchina del tempo e Kyle Reese viene inviato da John nel passato al fine di proteggere sua madre dal T-800, ma durante l’attivazione Kyle vede John Connor attaccato da un Terminator senza poter intervenire in sua difesa. Nel vortice temporale, Kyle acquisisce memorie di un passato che non gli appartiene, tra cui un giovane se stesso in un mondo mai colpito dall’olocausto atomico, che si ripete allo specchio che un programma chiamato Genisys è in realtà lo stesso Skynet. Il T-800 raggiunge Los Angeles nel 1984 ma viene affrontato da un T-800 più vecchio nell’aspetto e infine abbattuto da un cecchino. Nel frattempo, anche Kyle raggiunge il 1984 ed è inseguito da un poliziotto che si rivela essere un T-1000; durante la fuga viene arrestato e subito liberato dal giovane agente O’Brien quando sono attaccati dal T-1000. Kyle viene infine salvato dall’arrivo di un camioncino guidato proprio da Sarah Connor. La coraggiosa e ben addestrata ragazza svela ad un incredulo Kyle di sapere tutto del suo arrivo, dei Terminator, di Skynet e del giorno del giudizio, e che il passato è stato alterato da un T-800 inviato dal futuro al 1973 per salvarla da un altro T-1000 quand’era ancora una bambina. Il T-800, ora invecchiato solo nell’aspetto (per la natura umana dei suoi tessuti), viaggia con loro con la missione di continuare a proteggerla. I tre attirano il T-1000 in una fabbrica abbandonata dove riescono a liquefarlo con dell’acido.

Terminator Genisys: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Terminator Genisys, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Arnold Schwarzenegger: Guardiano / T-800

Jason Clarke: T-3000 / John Connor

Emilia Clarke: Sarah Connor

Jai Courtney: Kyle Reese

J. K. Simmons: detective O’Brien

Dayo Okeniyi: Danny Dyson

Matt Smith: Alex / Skynet

Courtney B. Vance: Myles Dyson

Michael Gladis: tenente Matias

Sandrine Holt: detective Cheung

Lee Byung-hun: T-1000

Brett Azar (volto e voce di Arnold Schwarzenegger) : T-800 nel 1984

Streaming e tv

Dove vedere Terminator Genisys in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 16 giugno 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite SkyGo.