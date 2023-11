Chi è la fidanzata di Teo Mammucari, il concorrente di Ballando con le stelle ospite a Domenica In

Uno dei concorrenti più attivi e accesi di questa edizione di Ballando con le stelle è sicuramente Teo Mammucari, protagonista di diversi accesi confronti con la giuria e pare anche di una violenta lite dietro le quinte con Antonio Caprarica. Nei giorni scorsi il conduttore romano è stato visto a pranzo con Carlotta Mantovan, anche lei parte dello show di Milly Carlucci. Ma tra i due c’è solo un’amicizia.

Infatti il cuore di Teo Mammucari batte per un’altra persona: si tratterebbe di una misteriosa 30enne, che non fa parte del mondo dello spettacolo. Lo aveva rivelato lo stesso conduttore. “È un maresciallo ordinario dell’esercito, una cavallerizza. L’ho conosciuta per strada, poi ci siamo rivisti un mese dopo a Bologna e lì è nato tutto. Stiamo insieme da un anno. Lei ne ha trenta”, aveva confidato Mammucari in un’intervista rilasciata a Il Messaggero, “Non avrei voluto un’altra così giovane, io stavo corteggiando una della mia età, un’attrice anche conosciuta. Chi è? Non si dice, è sposata. Io cercavo solo una storia di sesso, e poi è arrivata la marescialla”.

Teo Mammucari inoltre ha già una figlia, Julia, di 15 anni, avuta con l’ex velina Thais Wiggers. “Papà, lo so che devi sopportare tutto questo con mamma per colpa mia… Se non ci fossi stata io tu non avresti avuto questi problemi”, dichiarò Teo quando durante l’intervista rilasciata a Il Messaggero gli chiesero quale fosse la cosa più imbarazzante detta da sua figlia. “Che dici, Julia? È vero il contrario. Tu sei stata la mia salvezza. Grazie a te sono padre e senza di te non avrei mai avuto questa crescita come uomo”, le avrebbe invece risposto Teo Mammucari.