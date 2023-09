Tenet: trama, cast e streaming del film

Stasera, mercoledì 20 settembre 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Tenet, film del 2020 scritto, diretto e co-prodotto da Christopher Nolan. Il film, una produzione anglo-statunitense, è interpretato da un cast corale formato da John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine, Kenneth Branagh e Aaron Taylor-Johnson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Durante un assalto terroristico al Teatro dell’Opera di Kiev, un agente della CIA, il “Protagonista”, partecipa sotto copertura a un’operazione russa per salvare un agente compromesso e recuperare un oggetto non identificato rubato. Dopo avere salvato l’agente e recuperato l’oggetto, il Protagonista invia parte della sua squadra attraverso un’uscita segreta e ritorna sulla scena dell’assalto. Poco dopo il Protagonista viene salvato da un uomo armato mascherato, con un filo rosso sullo zaino, che uccide l’uomo che lo stava minacciando sparando un proiettile “invertito”, ovvero facendolo rientrare nell’arma. Il Protagonista si unisce nuovamente ai russi che, resisi conto di essere stati ingannati, lo torturano; l’agente resiste all’interrogatorio e inghiotte una pillola avvelenata per suicidarsi.

Inaspettatamente il Protagonista si risveglia su un’imbarcazione, scoprendo che la pillola non era mortale e che i russi hanno catturato e ucciso tutti i membri della sua squadra, appropriandosi dell’oggetto non identificato. Qui viene a conoscenza del fatto che la pillola è un test per valutare il grado di lealtà di un agente nei confronti della sua squadra, test che non tutti ovviamente riescono a passare, e che gli vale il reclutamento in un’organizzazione segreta chiamata “Tenet”, la cui missione riguarda in qualche modo la salvezza del genere umano. Il Protagonista viene quindi condotto in un laboratorio segreto dove incontra Laura, una scienziata che si sta dedicando allo studio di proiettili e di altri oggetti, provenienti da una guerra che avverrà nel futuro, la cui entropia risulta “invertita” e che pertanto si muovono all’indietro nel tempo. La scienziata ritiene che, nel futuro, sia stata sviluppata una tecnologia che consente di invertire l’entropia degli oggetti e di spostarsi indietro nel tempo per mezzo dell’inversione del flusso temporale. Laura si mostra preoccupata dal fatto che questo processo possa essere utilizzato per portare armi nucleari in tempi in cui ancora non esistevano.

Tenet: il cast

Abbiamo visto la trama di Tenet, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

John David Washington: il Protagonista

Robert Pattinson: Neil

Elizabeth Debicki: Katherine “Kat” Burton

Dimple Kapadia: Priya Singh

Michael Caine: Sir Michael Crosby

Kenneth Branagh: Andrei Sator

Clémence Poésy: Laura

Martin Donovan: Victor

Fiona Dourif: Wheeler

Jurij Kolokol’nikov: Quinton

Himesh Patel: Mahir

Aaron Taylor-Johnson: Ives

Denzil Smith: Sanjay Singh

Streaming e tv

Dove vedere Tenet in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 20 settembre 2023 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.