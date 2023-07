Nell’ultima puntata di Temptation Island non sono mancati i colpi di scena. In particolare ad offrirli ci hanno pensato Alessia Ligotti e Federico. “Vi sarete accorti che negli ultimi falò non erano presenti. Vediamo cos’è successo”, ha spiegato il conduttore Filippo Bisciglia. Scopriamo che Alessia, sempre più invaghita del single Lollo Di Curzio, ha trascorso con lui una giornata che ha avuto un epilogo inaspettato.

I due infatti, rimasti soli in spiaggia, si sono baciati. Intanto Federico parlava così della sua ragazza: “Con lei sono nella comfort zone. A casa, trattato come un re, una gabbia d’oro. Lo scorso anno soffrivo molto, lei non ha nessuna passione, non ha hobby, sono il centro del suo mondo. Quello che ci ha portati qui è che io non provo per lei quello che lei prova per me”. Quindi ha ammesso di essere attratto Dallas single Carmen.

A quel punto Alessia ha chiesto il falò di confronto: “Lui avrebbe dovuto dimostrarmi che vuole stare con me. Se mi sono avvicinata a Lorenzo è perché mi ha spinto lui a farlo. L’ho sempre emesso al primo posto. Non posso più accettare questo comportamento. Penso di non meritarmelo e che lui non si stia comportando bene. Sono stufa di essere la parte debole della relazione e visto che lui è un vigliacco, se non riesce a prendere questa decisione, la prendo io. Quindi chiedo il falò di confronto”.

Il colpo di scena arriva quando Federico decide di non accettare il confronto. “Da un paio di giorni sto iniziando un percorso che mi sta aiutando a capire. Io non credo di amarla e in più ho conosciuto qui una ragazza della quale mi sono invaghito, mi piace. Sto provando delle sensazioni che non provavo da tempo. Non so se le ho mai provate con Alessia. Ho l’impressione che lei stessa stia affrontando un percorso per cui ho deciso di rinunciare al falò. Non è il momento”, ha spiegato a Filippo Bisciglia. “Dimostra ancora una volta di essere un egoista. Da oggi in poi farò il mio percorso senza pensare a lui”, è stato il commento di Alessia.