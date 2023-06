Temptation Island 2023, location: dove è stato girato il docu-reality

Dove è stato girato (location) Temptation Island 2023, il docu-reality in onda il lunedì sera su Canale 5? Coppie e tentatori si sono ritrovati in Sardegna, nel resort Is Morus Relais. Un paradiso nel sud dell’isola dove per 21 giorni i vari single cercheranno in tutti i modi di mettere in discussione i rapporti delle coppie in gara.

Dove si trova il resort? La struttura si trova a Santa Maria di Pula, nella zona sud occidentale dell’isola. La Costa Sud Occidentale è uno dei luoghi più sorprendenti della Sardegna. Siamo infatti nel Sulcis, la zolla più antica d’Italia, nata 600 milioni di anni fa, con i suoi paesaggi modellati dalle forze del tempo e della natura: le lunghe spiagge bianche o dorate alternate alle calette e alle frastagliate scogliere; le alte dune sabbiose e le falesie a strapiombo sul mare cristallino; i magnifici fondali naturali e archeologici per il diving; e tanto altre bellezze.

Regolamento

Abbiamo visto la location di Temptation Island 2023, ma quali sono le regole (regolamento) del docu-reality? Il programma mette in gioco sei coppie stabili tra i 20 e i 35 anni. Non sposate e senza figli, vivranno separati per 21 giorni in un resort. Con loro 28 single (14 uomini e 14 donne) nel ruolo dei “tentatori”. Come sempre ci sarà il fatidico momento dei Falò. Dove i fidanzati o le fidanzate sono chiamati per nuove e importanti rivelazioni attraverso video che mostrano i fatti che accadono nei rispettivi villaggi.