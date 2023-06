Temptation Island 2023, le coppie della decima edizione del programma

Quali sono le coppie che prenderanno parte a Temptation Island 2023, la decima edizione del programma in onda su Canale 5 il lunedì sera? In tutto vedremo sette coppie. Si tratta di Gabriella e Giuseppe, Alessia e Davide, Vittorie e Daniele, Manu e Isabella, Francesca e Manuel, Ale e Federico, Mirko e Perla. A “tentare” le coppie in gioco saranno i famosi tentatori e tentatrici. Ventotto (14+14) ragazzi e ragazze single. Conosciamoli insieme:

TENTATRICI

Carola, 29 anni da Marino (Roma), aiuta i genitori nella gestione del loro stabilimento balneare. È laureata in informatica e ama tutti gli sport;

Valentina, 32 anni di Napoli. È diplomata in make-up e lashmaker. È mamma di un bambino di 7 anni e mezzo. Le piace l’arte;

Benedetta, 26 anni di Roma. Ha studiato moda all’università e ha creato una sua linea di costumi. Ha suonato la chitarra per anni;

Laura, 28 anni di Vasto (Chieti), ha uno shop online di vestiti. Le piace fare passeggiate al mare, ascoltare musica e leggere romanzi;

Greta, 24 anni di Melzo (Milano), sta iniziando a lavorare nel settore della contabilità. Ha fatto per diversi anni equitazione;

Rebecca, 21 anni di Empoli. Lavora nel negozio di abbigliamento della madre. Le piace ballare e cucinare;

Matilde, 20 anni di Montecchio Emilia (Reggio Emilia), studentessa universitaria di cultura e pratica della moda e hostess. Ha la passione per la corsa e la pallavolo;

Vale, 25 anni di Sanremo (Imperia), laureata in scienze motorie, è docente di educazione fisica. Ama lo sport e gli animali; ha 2 cani, un volpino e un rottweiler;

Roberta, 24 anni di Torre del Greco (Napoli) è ballerina professionista. Ama molto cucinare soprattutto i dolci;

Marika, 25 anni di Legnano (Milano). Ex assistente di volo, la sua passione più grande sono i viaggi;

Cristina, 25 anni di Parma, laureanda in giurisprudenza;

Nancy, 27 anni di Napoli, insegnante di pole dance. Nel tempo libero pratica yoga e paracadutismo;

Ilaria, 28 anni di Rimini, studia igiene dentale ed è impiegata in una clinica medica. Ha due passioni: correre e dipingere;

Carmen, 27 anni di Napoli fa l’onicotecnica. Ha fatto per anni equitazione.

TENTATORI

Oltre alle 14 tentatrici di Temptation Island 2023 qui sopra elencate, ci saranno 14 tentatori a “tentare” le coppie in gara. Eccoli: