Temptation Island 2023: le anticipazioni e coppie della seconda puntata, 3 luglio

Stasera, lunedì 3 luglio 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Temptation Island 2023, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia giunto alla decima edizione. Anche in quest’anno, coppie di età compresa tra i 20 e i 35 anni, senza figli in comune e non sposate, metteranno alla prova il loro amore, vivendo per 21 giorni separati in un resort di lusso in compagnia di single tentatori. Al termine dei 21 giorni (ma anche durante il percorso), le coppie si riuniranno per decidere se lasciare insieme il programma o uscire separati. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e coppie

Quali sono le coppie di Tempation Island 2023? In tutto vedremo sette coppie. Si tratta di Gabriella e Giuseppe, Alessia e Davide, Vittorie e Daniele, Manu e Isabella, Francesca e Manuel, Ale e Federico, Mirko e Perla.

In questa seconda puntata ci sarà tensione tra Davide e Alessia, con il fidanzato così nervoso dopo aver visto un video da dover essere consolato da Giuseppe. Delusione per Vittoria, che dopo aver visto il fidanzato Daniele avvicinarsi troppo a una tentatrice sbotta: “Mi è sembrato di aver visto un film”. Brutte notizie anche per Federico, che commenta così il video della fidanzata Ale: “Non vedevo l’ora che finisse”.

Francesca scoppierà in lacrime, avvilita dal comportamento di Manuel tanto che le sue compagne di viaggio devono sostenerla davanti al tablet. E poi c’è attesa per il falò di confronto chiesto da Isabella. Secondo le anticipazioni, il suo compagno Manu ha accettato il confronto. Come andrà a finire? Attenzione spoiler: secondo indiscrezioni pare che alla fine i due decideranno di uscire insieme dal programma e proseguire la loro storia, nonostante una dura discussione.

Streaming e tv

Dove vedere Temptation Island 2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.