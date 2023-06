A che ora inizia Temptation Island 2023: l’orario su Canale 5

A che ora inizia Temptation Island 2023, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia giunto alla decima edizione e in onda il lunedì sera su Canale 5? Ogni puntata andrà in onda alle ore 21,30. In tutto andranno in onda sei puntate: la prima lunedì 26 giugno 2023; l’ultima – salvo cambiamenti – lunedì 31 luglio 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: lunedì 26 giugno 2023, ore 21,30

Seconda puntata: lunedì 3 luglio 2023, ore 21,30

Terza puntata: lunedì 10 luglio 2023, ore 21,30

Quarta puntata: lunedì 17 luglio 2023, ore 21,30

Quinta puntata: lunedì 24 luglio 2023, ore 21,30

Sesta puntata: lunedì 31 luglio 2023, ore 21,30

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Temptation Island 2023? La messa in onda è prevista dalle ore 21,30 alle ore 01,10. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 3 ore e 40 minuti. Il programma, come detto, va in onda su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.