Tempo limite: trama, cast e streaming del film

Stasera, martedì 20 settembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Tempo limite, film del 2016 diretto da Peter Billingsley. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nick Barrow, un ladro ricercato per tutta la città da boss della mafia, assassini a pagamento e poliziotti corrotti, decide prima che la sua vita termini di intestare una polizza assicurativa a nome della figlia Cate, con cui i rapporti non sono dei migliori. Affinché la polizza sia attiva, occorrono però 21 giorni, durante i quali Nick dovrà far di tutto per rimanere in vita.

Tempo limite: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Tempo limite, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vince Vaughn: Nick Barrow

Hailee Steinfeld: Cate Barrow

Bill Paxton: Detective Keenan

Jonathan Banks: Harper

Mike Epps: Darryl Mosley

Jordi Mollà: Victor Vasquez

Shea Whigham: Matty Miller

Jon Favreau: Jimmy Lincoln

William Levy: Alejandro Vasquez

Taraji P. Henson: Samantha Thurman

Annabeth Gish: Lucy Barrow

Terrence Howard: sceriffo Braydon

Cain Velasquez: Marco

Manuel Garcia-Rulfo: Pedro

Streaming e tv

Dove vedere Tempo limite in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 20 settembre 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.