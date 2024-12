Telethon, come donare: il numero per sms e donazioni

Come fare per donare a Telethon durante la Maratona in onda sui canali Rai? Dal 1 al 31 dicembre 2024 sarà attivo il numero solidale 45510. Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. È possibile donare 5 o 10 euro anche chiamando da telefono fisso TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali e Geny Communications e 5 euro da TWT, Convergenze e PosteMobile

Donazione con carta di credito

È possibile donare con carta di credito su www.fondazionetelethon.it oppure telefonando da rete fissa al numero verde 800 11 33 77 dal 1° al 31 dicembre (02.34989500 dall’estero).

QR Code

Durante la settimana di maratona sulle reti Rai, sarà possibile fare una donazione online anche inquadrando con il proprio smartphone o tablet il QR code che comparirà durante le trasmissioni televisive, uno strumento veloce per sostenere la ricerca.

Streaming e tv

Abbiamo visto come donare per Fondazione Telethon, ma dove vedere i vari programmi della Maratona in diretta tv e live streaming? I programmi vanno in onda fino a domenica 22 dicembre 2024 sui canali Rai. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.