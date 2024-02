Chi è Tedua, il cantante ospite al Festival di Sanremo 2024

Chi è Tedua, il cantante ospite al Festival di Sanremo 2024 dalla Nave Costa? Tedua, pseudonimo di Mario Molinari (Genova, 21 febbraio 1994), è un rapper italiano. Precedentemente noto come Incubo o Duate, è uno dei componenti del Wild Bandana, collettivo musicale genovese di cui fanno parte anche Izi, Vaz Tè, Guesan e Ill Rave.

Nato a Genova, ha avuto un’infanzia difficile: trascorso qualche anno con la nonna materna a Milano, successivamente fece ritorno in età adolescenziale a Cogoleto, dove crebbe, entrando in contatto con quelli che sarebbero stati poi i membri dei Wild Bandana. Attraverso la scuola, all’età di 13 anni Mario incontrò Vaz Tè, grazie al quale conobbe il compaesano Izi. I tre, cui poi si sarebbero uniti altri ragazzi, cominciarono a dedicarsi all’attività musicale, dandosi dei nomi d’arte: Molinari scelse Incubo, nominativo poi abbandonato in favore di Tedua.

Lo stile musicale di Tedua si accosta essenzialmente alla drill. Sotto questo punto di vista, la critica si è espressa in maniera disomogenea riguardo al suo stile, esprimendo talora soddisfazione, talora disapprovazione per l’innovazione artistica del rapper di Cogoleto. Le sonorità drill, tuttavia, rispondono al flusso di coscienza che sta alla base della musica di Tedua, che è sempre espressione verbale dei pensieri e delle sue esperienze di vita.

Tedua ha spesso affermato di essere stato ispirato stilisticamente dal rapper italiano Dargen D’Amico, da cui ha ereditato la visione della musica come flusso di coscienza: non a caso, nel disco Mowgli è contenuto un pezzo, Acqua (malpensandoti), il cui ritornello è una ripresa del brano Malpensandoti di D’Amico. Abbiamo visto chi è Tedua, ma per conoscerlo meglio l’appuntamento è per il 6 e il 10 febbraio su Rai 1 con il Festival di Sanremo 2024.