Tata Matilda e il grande botto: trama, cast e streaming del film

Stasera, 24 marzo 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Tata Matilda e il grande botto, film del 2010 diretto da Susanna White, tratto dalla serie di libri Tata Matilda della scrittrice inglese Christianna Brand, sequel del film Nanny McPhee – Tata Matilda del 2005. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lunedì 19 Giugno 1944, durante la Seconda guerra mondiale, Isabel Green (Maggie Gyllenhaal) cerca di portare avanti la sua fattoria e il suo negozio dopo la difficile separazione dal marito, partito come soldato; a renderle la vita difficile ci pensano la sua anziana e pasticciona aiutante Mrs. Docherty e i suoi tre figli, Norman, Megsie e Vincent; la situazione diventa impossibile con l’arrivo dei cugini di città Cyril e Celia Gray, due ragazzini spocchiosi e altezzosi mandati dai loro genitori per allontanarli dalla guerra. Una sera, durante un litigio dei ragazzi, si presenta Tata Matilda, che comincia a impartire le proprie lezioni. Si presenta un altro problema nella fattoria quando lo zio Phil, cognato di Isabel e comproprietario della fattoria, ha perso la propria parte nel gioco e, per saldare il debito, cerca in tutti i modi di convincere la cognata a vendere la fattoria: per farlo non esita a ricorrere a mezzi sleali e scorretti, come far scappare i maialini destinati alla vendita, fino a far credere alla famiglia che il padre è caduto in guerra.

Tata Matilda e il grande botto: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Tata Matilda e il grande botto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Emma Thompson: Tata Matilda

Maggie Gyllenhaal: Signora Isabel Green

Rhys Ifans: Zio Phil

Maggie Smith: Agatha “Aggie” Brown Docherty

Asa Butterfield: Norman Green

Ralph Fiennes: Lord Gray

Ewan McGregor: Signor Rory Green

Lil Woods: Megsie Green

Oscar Steer: Vincent Green

Eros Vlahos: Cyril Gray

Rosie Taylor-Ritson: Celia Gray

Sam Kelly: Mr. Docherty

Sinead Matthews: Miss Topsey

Katy Brand: Miss Turvey

Bill Bailey: Fattore MacReadie

Streaming e tv

Dove vedere Tata Matilda e il grande botto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 24 marzo 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.