Target – Scuola omicidi: trama, cast e streaming del film su La7

Questa sera, sabato 20 agosto 2022, va in onda Target – Scuola omicidi su La7. Il film è diretto da Arthur Penn ed è uscito nel 1985. Di genere spionaggio/azione, dura 113 minuti. Di seguito scopriamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

La trama di Target – Scuola omicidi parte a Parigi, dove Donna Lloyd, moglie di Walter Lloyd, viene rapita durante una vacanza. Walter in realtà è un ex agente della CIA e, con l’aiuto di suo figlio Chris, riesce a rintracciare i movimenti della moglie. Ignaro del passato del padre, Chris è un ragazzo in gamba che cerca di dare priorità all’accaduto piuttosto che alle bugie di Walter. L’ex agente arriva quindi ad Amburgo e poi a Berlino che all’epoca dei fatti è ancora divisa tra Est e Ovest. Non è facile rintracciare sua moglie considerando il giro di depistaggi a cui va incontro, ancor di più quando incrocia la strada di Carla, una donna enigmatica. In molti poi tentano di ucciderli. Per fortuna Walter e Chris trovano Donna in un vecchio magazzino, prigioniera e collegata ad una bomba.

Target – Scuola omicidi: il cast del film

Passiamo adesso al cast di Target – Scuola omicidi. Il film d’azione è guidato da Gene Hackman che interpreta Walter Lloyd. Ecco chi fa parte del cast tra attori e relativi personaggi:

Gene Hackman: Walter Lloyd/Duncan (Duke) Potter

Matt Dillon: Chris Lloyd/Derek Potter

Gayle Hunnicutt: Donna Lloyd

Randy Moore: Accompagnatore turistico

Ilona Grübel: Carla

Tomas Hnevsa: Henke

Robert Ground: Sergente della Marina

James Selby: Ross

Ray Fry: Mason

Josef Sommer: Barney Taber

Guy Boyd: Clay

Viktorija Fëdorova: Lise

Richard Münch: Colonnello

Herbert Berghof: Schroeder

Jean-Pierre Stewart: Ballard

Streaming e TV

Dove vedere Target – Scuola omicidi in diretta TV e in streaming? Il film, come già detto, va in onda sabato 20 agosto 2022 in prima serata su La7 a partire dalle ore 21:15. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 7 del telecomando. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarlo anche al tasto 107. Se invece vi interessa seguire il film in live streaming potete accedere gratuitamente alla piattaforma di LA7 che trovate qui.