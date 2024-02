Tali e quali 2024 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta e ultima puntata (finale) dello show, 3 febbraio

Stasera, 3 febbraio 2024, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata (finale) di Tali e quali show 2024, la nuova edizione della versione nip di Tale e quale show condotta da Carlo Conti e con in giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Protagonisti in ogni puntata 10 persone comuni che saranno tali e quali a cantanti famosi. Dove vedere Tali e quali 2024 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,25 su Rai 1 per quattro nuove puntate a partire dal 13 gennaio 2024. In giuria: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio e…un quarto giudice a puntata ‘quale e quale’ all’originale.

Tali e quali 2024 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming o on-demand tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Tali e quali 2024, lo show condotto da Carlo Conti su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate. La prima il 13 gennaio 2024, l’ultima il 3 febbraio. Ecco la programmazione completa: