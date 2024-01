Tali e Quali 2024: quante puntate, durata e quando finisce lo show di Carlo Conti su Rai 1

Quante puntate sono previste per Tali e Quali 2024? Il programma condotto da Carlo Conti torna in prima serata su Rai 1 dal 13 gennaio ogni sabato per quattro nuove puntate. Si tratta della versione con personaggi non famosi del celebre Tale e Quale Show. Protagonisti in ogni puntata 10 persone comuni che saranno tali e quali a cantanti famosi. In giuria: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio e…un quarto giudice a puntata ‘quale e quale’ all’originale. Di seguito la programmazione completa.

Prima puntata: 13 gennaio 2024

Seconda puntata: 20 gennaio 2024

Terza puntata: 27 gennaio 2024

Quarta puntata: 3 febbraio 2024

Durata

Ma quanto dura (durata) lo show condotto da Carlo Conti su Rai 1? Ogni puntata andrà in onda dalle ore 21,25 alle ore 23,55. La durata complessiva sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti (pause pubblicitarie incluse).

Streaming e tv