Tali e quali 2024: le anticipazioni (giudici, concorrenti, ospiti e imitazioni) della terza puntata, 27 gennaio

Questa sera, 27 gennaio 2024, su Rai 1 in prima serata va in onda la terza puntata di Tali e Quali 2024, la nuova edizione dello show versione “nip” di Tale e Quale Show. Alla conduzione Carlo Conti. Protagonisti in ogni puntata 10 persone comuni che saranno tali e quali a cantanti famosi. In giuria: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio e…un quarto giudice a puntata ‘quale e quale’ all’originale. Scopriamo tutte le anticipazioni di stasera.

Anticipazioni, giudici, imitazioni, concorrenti

La conduzione è ovviamente affidata a Carlo Conti. E poi la collaudatissima giuria, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio più un quarto giudice che, a sorpresa, cambia da puntata in puntata. Per la terza puntata il quarto giudice è Flavio Insinna, interpretato dal bravissimo imitatore Ubaldo Pantani.

Il cast è composto da 10 concorrenti non famosi. Il format prevede infatti una competizione tra individui comuni, non professionisti e estranei al mondo dello spettacolo, selezionati attraverso i video amatoriali delle loro imitazioni inviati alla redazione del programma. Ciascun partecipante si impegna nell’imitazione di celebri personaggi del mondo della musica, esibendosi in reinterpretazioni dal vivo dei loro brani.

Al termine delle esibizioni di ogni puntata, i giudici esprimono i loro voti, con un punteggio cinque a quindici. Inoltre, ogni concorrente deve assegnare cinque punti a uno dei partecipanti o a se stesso, aggiungendoli ai voti della giuria e determinando così la classifica della puntata. Nella seconda fase della quarta e ultima puntata, i primi classificati delle serate precedenti, più il primo classificato dell’ultima, si sfidano nuovamente per la votazione finale, che decreta il campione di questa edizione.

Quante puntate

Abbiamo visto il cast e i giudici di Tali e Quali 2024, ma quante puntate sono previste? In tutto quattro puntate, ogni sabato sera su Rai 1, a partire dal 13 gennaio. Ecco la programmazione completa:

Prima puntata: 13 gennaio 2024

Seconda puntata: 20 gennaio 2024

Terza puntata: 27 gennaio 2024

Quarta puntata: 3 febbraio 2024

Streaming e tv

Dove vedere Tali e quali show 2024 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming o on demand tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.