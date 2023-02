Tali e quali 2023, vincitore: chi ha vinto, la classifica finale

TALI E QUALI 2023 VINCITORE – Chi ha vinto la finale di Tali e quali 2023 in onda oggi, sabato 4 febbraio 2023? Al termine della puntata Carlo Conti ha annunciato il vincitore e diramato la classifica finale. A trionfare è stato… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

CLASSIFICA

1) in aggiornamento…

Come funziona

Nelle prime quattro puntate ci sono stati dieci personaggi sconosciuti che si sono esbiti imitando diversi cantanti. Tutti sono stati giudicati dal collegio di giurati del talent: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. I giudici hanno quindi scelto i migliori due di ogni puntata che hanno conquistato così il diritto ad accedere alla finale: la quinta puntata di Tali e quali. Sono perciò i migliori 8 ad accedere in finale, ai quali si aggiungono Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni che per una serata si troveranno tra i ‘nip’ a causa di esibizioni che non hanno riscosso grande successo. Il programma prevede inoltre la presenza di un quarto giurato (per la prima addirittura anche di un quinto). Il giudice sarà, come avvenuto per Tale e quale show, sempre “diverso”. Delle imitazioni tali e quali agli originali.

Streaming e tv

Abbiamo visto il vincitore e la classifica finale di Tali e quali 2023, ma dove vedere le varie puntate dello show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming o ondemand tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.